Chris Hemsworth, der vor allem durch seine Rolle als Thor in der Marvel-Filmsaga bekannt ist, geht auf Mallorca bis zur Erschöpfung an seine Grenzen: Der australische Schauspieler und Ehemann der Schauspielerin Elsa Pataky dreht in diesen Tagen ein Reality-Format auf den Klippen bei der Cala Sa Nau, einem Mekka für Liebhaber des Boulderns. Diese Sportart, bei der man ohne Seil – in diesem Fall am Meer entlang – klettert, ist eine der Fähigkeiten, die er sich für die zweite Staffel der "National Geographic"-Serie "Limitless with Chris Hemsworth" aneignen muss. Die Serie wird auf der Streaming-Plattform Disney + ausgestrahlt.

Am Montagnachmittag (26.8.) landete der Hollywood-Star in einem Privatjet auf Mallorca, unter anderem in Begleitung von seinem Personal Trainer, seinem Friseur und seinem Visagisten. Am darauffolgenden Tag begannen die Dreharbeiten in der besagten Bucht an der Küste bei Portocolom, wo Hemsworth seine Erschöpfung beim Klettern an den Klippen überwinden soll. Das große Produktionsteam, das eigens zu diesem Anlass angereist ist, wird von einer lokalen Produktionsfirma logistisch unterstützt.

Erst Konzert mit Ed Sheeran, dann Klettern auf Mallorca

Hemsworth reiste direkt aus Bukarest (Rumänien) an, wo er das Publikum eines Konzerts des britischen Musikers Ed Sheeran überrascht hatte: Der "Thor"-Protagonist erschein auf der Bühne und spielte am Schlagzeug den Song "Thinking Out Loud" vor 70.000 Menschen. Dieser Auftritt war eine weitere Herausforderung, der sich der Schauspieler für die internationale Serien-Produktion stellen musste. Im Süden von Mallorca konzentriert sich der Schauspieler nun weiter auf die Dreharbeiten zum Doku-Formats des renommierten Regisseurs Darren Aronofsky ("Requiem for a Dream" und "Black Swan"), der die zweite Staffel als ausführender Produzent betreut. In den ersten sechs Episoden enthüllte Hemsworth "die transformativen Geheimnisse, wie wir unser Leben verbessern und unser größtes Potenzial freisetzen können", indem er sich selbst auf die Probe stellte.

Nun wagt er sich an vier weitere Herausforderungen auf einer Reise durch vier Teile der Welt, einschließlich der Insel, um sich mit physischen und mentalen Hindernissen in Bereichen wie Erschöpfung, Schmerz, geistiger Beweglichkeit und zwischenmenschlichen Beziehungen auseinanderzusetzen. Die Reality-Serie zur Selbstüberwindung wird von renommierten Gesundheits- und Wellness-Spezialisten begleitet und beruht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. "Die Arbeit an "Limitless" ist eine augenöffnende Erfahrung, die es mir ermöglicht, über meine Stärken, meine Schwächen und all die Möglichkeiten nachzudenken, mit denen wir ein langes Leben planen können", so der Schauspieler über das Format. /bro