Reality-TV-Darstellerin und Mallorca-Residentin Daniela Katzenberger hat sich sterilisieren lassen. Dies erklärte die 37-Jährige gegenüber der Zeitschrift "Neue Post". Demnach habe sie den Eingriff bereits vor zwei Jahren durchgeführt.

Zysten in der Brust

Grund dafür sei die Angst vor Brustkrebs gewesen. So habe ihr der Frauenarzt bereits vor einigen Jahren gesagt, dass sie viele Zysten in der Brust habe. "Der Arzt sagte mir, dass die Pille durch die Hormone so etwas fördern kann. Er empfahl mir daher eine andere Verhütungsmethode."

Da Katzenberger und ihr Gatte Lucas Cordalis neben Tochter Sophia ohnehin keine weiteren Kinder haben wollten, habe sie sich für die Sterilisation entschieden, so die "Katze". "Es gibt mir unfassbare Entspanntheit." /pss