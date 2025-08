Doku-Soap von Ballermann-Star Lorenz Büffel und seiner Familie läuft an

Ob bei "Das perfekte Promi-Dinner" oder "Goodbye Deutschland": Ballermann-Sänger Lorenz Büffel und seine Frau Emily waren immer wieder einmal im Fernsehen zu sehen und haben private Einblicke in das Inselleben der Familie gegeben. Am Donnerstag (7.8.) um 22.15 Uhr geht nun ein eigenes Doku-Format der Bekanntheiten, "Die Büffels – Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer", auf Kabel Eins an den Start. Die Folgen werden, wie gewohnt, auch auf der Plattform Joyn zu sehen sein. Sie laufen immer donnerstags im Free-TV.

Leben mit ihren beiden Söhnen auf Mallorca: Emily Gierten und Stefan Scheichel-Gierten (Lorenz Büffel). / Privat

"Sein Markenzeichen: ein rotes Cap mit weißen Hörnern. Sein größter Hit: „Johnny Däpp“. Sein Name: Lorenz Büffel. Er rockt die größten Bühnen zwischen Mallorca und Gelsenkirchen mit krachender Stimmungsmusik. Zuhause als erfolgreicher Malle-Auswanderer und liebevoller Familienvater kann er auch überraschend anders. Frau Emily versucht, das Chaos in geregelte Bahnen zu lenken", heißt es vom Sender in der Ankündigung des neuen Formats.

"Die Büffel - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer" läuft ab 7. August immer donnerstags auf Kabel Eins. / Kabel Eins

Neuigkeiten verkündet

Lorenz Büffel, der mit bürgerlichem Namen Stefan Scheichel-Gierten heißt, gab nun – sichtlich nervös – bei Instagram Einblicke in ein Fotoshooting, das das Paar in Deutschland hatte, und verkündete dabei die Neuigkeiten. "Mitten in Hamburg sagen wir es jetzt einfach ganz kurz und schmerzlos: 7.8. auf Kabel Eins. Was geht ab?", so Scheichel-Gierten in die Kamera. "Unsere Doku-Soap, ganz offiziell. Jetzt dürfen wir's raushauen", fügte seine Frau Emily Gierten hinzu. "Ist das krass?", so Scheichel-Gierten weiter.

Das Paar, als es die Neuigkeiten, auf Instagram verkündete. / Instagram

"Wir sind ganz, ganz stolz, euch das endlich erzählen zu dürfen", sagte die Zweifach-Mutter in einem anderen Video. "Es wird hart, schön, emotional", so ihr Mann.

Von der Künstlerbetreuerin zur Ehefrau

Emily Gierten war einst Künstlerbetreuerin im Megapark. Dort lernten sie und Stefan Scheichel-Gierten sich im Frühjahr 2019 kennen. 2020 kam dann Sohn Leo zur Welt. 2022 hatte das Paar seinen Lebensmittelpunkt nach Mallorca verlagert – zuerst allerdings nur zur Probe. Im Dezember desselben Jahres wurde es dann ernst – die beiden entschieden sich für die Insel. Im Sommer 2023, exakt drei Jahre nach der standesamtlichen Hochzeit, heirateten die beiden auf der Eventfinca Son Mir in der Nähe von Son Ferriol.

Ballermann-Sänger Lorenz Büffel und seine Emily haben sich auf Mallorca erneut das Ja-Wort gegeben / Ingo Wohlfeil

Die Vorbereitungen für die Hochzeit konnten Zuschauer bei "Goodbye Deutschland" sehen. Im Oktober 2024 wurde dann der zweite Sohn der Mallorca-Auswanderer, Bruno, geboren.