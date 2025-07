Die Royals sind da – Das plant die spanische Königsfamilie auf Mallorca

Der spanische Monarch Felipe VI ist am Sonntag (27.7.) gemeinsam mit seiner Familie auf Mallorca angekommen – und hat seine Sommeraktivitäten mit einem Segeltraining zur Regatta Copa del Rey begonnen.

Copa del Rey

Die Segelwettbewerbe der Copa del Rey finden jährlich in der Bucht von Palma statt und gehören zu den wichtigsten Sportereignissen der Insel. Der spanische König nimmt selbst aktiv daran teil – an Bord des der Marine gehörenden Segelbootes "Aifos".

Der König traf gegen Mittag an der Marinebasis Porto Pi in Palma ein und ging gleich an Bord der "Aifos", wo die Besatzung bereits auf ihn wartete. Anschließend begann das Training auf dem Wasser.

Die Regatten der Copa del Rey starten am Dienstag (29.7.) und enden am Samstag, den 2. August, mit einer feierlichen Siegerehrung – angeführt von König Felipe VI. Der Monarch tritt in der Klasse ORC 0 an, in der die größten Segelyachten der Flotte starten.

In diesem Jahr verzeichnet die Copa del Rey ein besonders starkes Teilnehmerfeld: Mehr als 130 Teams aus 24 Ländern sind gemeldet. Über 1.700 Seglerinnen und Segler sowie deren Support-Teams nehmen teil.

Mehr als nur Urlaub: Der König mit vollem Terminkalender

Neben seinen sportlichen Einsätzen hat König Felipe VI in dieser Woche auch mehrere offizielle Termine auf Mallorca. Schon am Montag (28.7.) empfängt er im Palast der Almudaina führende Politiker der Balearen – darunter die balearische Ministerpräsidentin Marga Prohens, Palmas Bürgermeister Jaime Martínez und den Präsidenten des Inselrats, Llorenç Galmés.

Ein weiterer Termin steht am Dienstag (29.7.) an: Dann empfängt Felipe VI um 18.30 Uhr den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez zum traditionellen Sommergespräch im Marivent-Palast. Sánchez wird im Anschluss vor die Presse treten.

Was macht der Rest der Königsfamilie?

Auch Königin Letizia, Kronprinzessin Leonor und Infantin Sofía sind auf der Insel und nehmen ebenfalls eigene Termine wahr: Leonor und Sofía reisen am Sonntag (27.7.) gleich weiter nach Basel zum Finale der Frauen-Fußball-EM, in dem Spanien gegen England spielt. Letizia wiederum fliegt am Montag nach Teneriffa zur Jahreskonferenz des Instituto Cervantes, kehrt aber bald zurück nach Mallorca – sie wird am 3. August die Abschlussgala des Atlàntida Mallorca Film Fest besuchen.

Die offiziellen Auftritte der spanischen Königsfamilie auf Mallorca enden am 4. August mit einem Empfang für Vertreter der balearischen Politik und Gesellschaft im Marivent-Palast.