Flitterwochen ohne die Braut? Amazon-Boss Jeff Bezos macht klammheimlich einen Ausflug nach Cabrera

Amazon-Boss Jeff Bezos ist nach seiner viel beachteten Venedig-Hochzeit Ende Juni auf seiner Segelyacht "Koru" im Mittelmeer in den Flitterwochen unterwegs – und ist jetzt mal wieder vor der Insel unterwegs. Am Montag (28.7.) ging der Tech-Milliardär an Land, allerdings nicht auf Mallorca, sondern auf dem Archipel Cabrera.

Besuch in der Burg

Wäre er nicht von zwei Bodyguards begleitet gewesen, wäre er wohl kaum zwischen den anderen Tagesbesuchern aufgefallen, die vom kleinen Hafen aus eine Wanderung über die Hauptinsel unternahmen. Bekleidet mit einem dunklen T-Shirt, kurzen Hosen und einer Kappe besuchte er unter anderem die Burg des kleinen Eilands, die aus dem 15. Jahrhundert stammt.

Was dann doch auffiel: Bezos’ neue Frau, die ehemalige Journalistin und Unternehmerin Lauren Sánchez, war nicht mit von der Partie. Ob ein unterschiedlicher Tagesplan, mangelndes Interesse an alten Schlössern auf Seiten Sanchez’ oder gar ein Zwist zwischen den Frischvermählten der Grund für diese zwischenzeitliche Trennung war, ist nicht bekannt.

Immer wieder auf Mallorca

Bezos pflegt seit einigen Jahren ein engeres Verhältnis zu Mallorca, vor allem seit seine 127 Meter lange Segelyacht "Koru" Anfang 2023 vom Stapel lief. Die Jungfernfahrt führte nach Mallorca. Bezos und Sanchez verbrachten im Sommer 2023 ihren ersten großen Liebesurlaub auf der "Koru" vor dem Südwesten der Insel. Seither ist das Schiff immer wieder hier zu Gast. Am Dienstagmittag lag das eindrucksvolle Schiff an der Südküste der Insel in der Nähe von Cala Pi.

Bei der Koru handelt es sich um die zweitgrößte Segelyacht der Welt. Nur die "Sailing Yacht A" des russischen Oligarchen Andrej Malnichenko ist mit 143 Metern noch etwas länger. Wegen der Sanktionen im Zuge des russischen Kriegs gegen die Ukraine ist dieses Schiff aber schon länger nicht mehr in europäischen Gewässern gesichtet worden.