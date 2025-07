Warum Altkönigin Sofía dieses Jahr auf ihre Mallorca-Reise verzichten wird

Altkönigin Sofía ist bei den Sommeraufenthalten der spanischen Königsfamilie auf Mallorca eigentlich kaum wegzudenken –seit den 1970er-Jahren gilt der Palast Marivent auf Mallorca als fester Sommersitz der spanischen Royals. Auch wenn die Aufenthalte je nach Terminkalender variieren, zieht es die sie jeden Sommer dorthin und meist reiste Sofía sogar vor ihren Kindern und Enkeln an, oft gemeinsam mit ihrer Schwester Irene von Griechenland. Doch in diesem Jahr scheint alles anders zu sein. Die frühere Monarchin wird eine jahrzehntelange Tradition wahrscheinlich brechen – aus gutem Grund.

2025 ist alles anders

Der Anlass für Sofias Abwesenheit ist laut dem Boulevard-Magazin "Lecturas" der gesundheitlich besorgniserregende Zustand ihrer Schwester. Irene, die unter Alzheimer leidet, ist inzwischen stark geschwächt und auf den Rollstuhl angewiesen. Sofía möchte ihre Schwester in dieser Zeit nicht allein lassen und bleibt daher zunächst an ihrer Seite in ihrer üblichen Residenz in Madrid. Eine Rückzugsentscheidung, nicht nur aus Fürsorge getroffen– auch ihr eigenes Alter und der Wunsch nach mehr Ruhe scheinen eine Rolle zu spielen.

Dennoch gibt es Hoffnung auf ein Wiedersehen in Marivent. Laut "Lecturas" haben König Felipe sowie seine Schwestern Elena und Cristina versucht, ihre Mutter zu ermutigen, zumindest für einige Tage auf die Insel zu kommen. Letztere hatten sich in den letzten Jahren dort eher rar gemacht, da sie immer Sommer eher den Vater, Altkönig Juan Carlos, in Abu Dhabi besuchten. Dieses Jahr sei eine Reise nach Mallorca geplant– gemeinsam mit ihren Kindern.