Warum US-Star Hilary Swank gerade auf Mallorca ist

Hoher Besuch auf Mallorca: Die US-amerikanische Schauspielerin und zweifache Oscar- sowie Golden-Globe-Preisträgerin Hilary Swank ist dieser Tage auf der Insel und hat sich bei ihrem Besuch auch unter die Leute gemischt. Promi-Makler Marcel Remus hatte sie am Donnerstag (31.7.) als Ehrengast zu seiner alljährlich stattfindenden Remus Lifestyle Night ins Hotel Pure Salt Adriano eingeladen. Es war für Swank allerdings nur ein kurzes Intermezzo. Im – wie alle anderen Frauen – roten Kleid kam sie an, ließ sich auf dem roten Teppich einige Minuten lang fotografieren und zog sich dann von der Presse zurück.

Die anwesenden Journalisten, etwa von der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca", durften ihr keinerlei Fragen stellen. Das hatten die Veranstalter nicht vorgesehen. Swank wird noch einige Tage mit ihren Zwillingen und ihrer Mutter auf der Insel verweilen. Mit dieser lebte die Schauspielerin, die mit "Boys Don’t Cry" und "Million Dollar Baby" ihre größten Erfolge gefeiert hat, als Jugendliche aufgrund fehlender finanzieller Mittel einst in einem Wohnwagen.

Auch diese Promis waren dabei

Frauke Ludowig

Bruce Darnell

Sonya Kraus

Sonya Kraus. / B. RAMON

Jörn Schlönvoigt

Collien Ulmen-Fernandes

Esther Schweins

Isi Glück

Silke Remus

Arabella Kiesbauer

Rechts: Arabella Kiesbauer. / B. RAMON

Christine Neubauer

Annika Lau

Vera Int-Veen

Käufer aus Nordamerika anziehen

Der Promi-Makler Remus will künftig mehr Käufer aus Nordamerika anziehen und die Insel für sie attraktiv machen. "Ein Haus in Son Vida kostet 15 Millionen, in Beverly Hills 50 Millionen. Zudem gibt es einen Direktflug von New York nach Mallorca", sagte er bei der Remus Lifestyle Night. Unter den Gästen war etwa auch Lottie Moss, die Schwester von Kate Moss.

Insgesamt nahmen rund 600 Gäste, überwiegend Deutsche, an der Feier teil. Während für die Frauen Dresscode "rot" galt, sollten die Männer im Glamour-Look kommen. Für die passende Musik sorgte der britische Dance-Pop-Star der 90er Jahre, Tina Cousins. Die Sängerin und ehemaliges Model performte ihre Songs wie „Pray“ und „Mysterious Times“.

Das ist die Geschichte von Marcel Remus

Marcel Remus erlangte einst durch das Vox-Format "Mieten, kaufen, wohnen" größere Bekanntheit. Daneben war er auch bei "Goodbye Deutschland" oder 2022 bei der RTL-Serie "Reich und Herzlich - Ein Millionär geht undercover" zu sehen. Die Doku-Soap zeigte ihn bei der Arbeit in von ihm ausgewählten gemeinnützigen Organisationen. Im Sommer 2023 widmete ihm Vox erneut ein eigenes Format: "Der Mallorca Makler – Marcel Remus und sein Immobilien-Team". Darin berichtete Remus unter anderem, dass er gar kein gelernter Makler ist. "Ich habe nach dem Abitur eine Ausbildung zu einem staatlich anerkannten Fremdsprachen-Korrespondenten in Englisch und Spanisch mit Schwerpunkt Wirtschaft gemacht. Auf Mallorca bin ich ins kalte Wasser des Haifischbeckens der Mallorca-Makler gesprungen", sagte er damals zur MZ. In seinem Immobilien-Team ist auch seine Mutter Silke Remus, mit der Remus 2006 nach Mallorca ausgewandert ist. Remus ist auf der Insel auch für seine große Sause mit deutschen und internationalen Promis bekannt, die er einmal pro Jahr organisiert.