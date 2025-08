Royaler Mädelsabend auf Mallorca: Diesen Film haben sich Königin Letizia und ihre Töchter im Kino angeschaut

Königin Letizia und ihre Töchter Leonor und Sofía mischen sich unter das Volk: Wie "Vanitatis" berichtete, zeigten sich Königin Letizia, Prinzessin Leonor und Infantin Sofía am Donnerstag (31.7.) zum ersten Mal in diesem Sommer auf Mallorca öffentlich. Statt eines offiziellen Termins wählte die Königsfamilie einen eher symbolischen und zugleich alltäglichen Anlass: Gemeinsam besuchten sie in Palma das Kino "Cines Rívoli", wo sie sich die Dokumentation "En un lugar de la mente" ansahen.

Dokumentarfilm zum Thema "Mentale Gesundheit"

Der Film, der erst am 31. Juli im Rahmen des Atlàntida Mallorca Film Fest Premiere feierte, thematisiert die Entstehung eines Theaterstücks mit Darstellerinnen und Darstellern mit psychischen Erkrankungen und greift Motive aus "Don Quijote" auf. Die Königin wird am Sonntag (3.8.) auch bei der Abschlussgala des Atlàntida Mallorca Film Festivals anwesend sein.

Startschuss der königlichen Sommersaison

Der Kinobesuch war zugleich ihr erster Schritt hinaus aus dem privaten Rahmen des Marivent-Palasts, wo die Royals am Sonntag (27.7.) den Sommerurlaub angetreten haben. Zuvor waren sie größtenteils unsichtbar geblieben – obwohl sie bereits öffentliche Verpflichtungen außerhalb der Insel wahrgenommen hatten: So reisten die Prinzessin und die Infantin kurz nach Basel zur Finalrunde der Frauenfußball-EM, Letizia selbst nahm Anfang der Woche einen Termin auf Teneriffa wahr.