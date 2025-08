Leidet an Tourette und spricht Geheimsprache: Ballermann-Star Mia Julia verrät Geheimnisse über sich

Ballermann-Sängerin Mia Julia hat in den sozialen Netzwerken Geheimnisse über sich ausgeplaudert. Sie vermutet unter anderem, an Tourette zu leiden. "Wahrscheinlich auch ADHS - ich habe mich nie testen lassen", so die Künstlerin, die zu den bekanntesten Partykünstlern auf Mallorca zählt.

Diese Krankheiten "lassen mich für manche Menschen anstrengend wirken", so die 38-Jährige. Manche ihrer Geheimnisse waren nicht wirklich geheim. Dass sie aus Bayern kommt und mit 1,56 Metern zur kleineren Zunft gehört, ist allgemein bekannt.

Eltern brauchten einen Dolmetscher, um sie verstehen zu können

Interessanter sind dann schon ihre Äußerungen über ihre Kindheit: "Als kleines Kind habe ich kaum gesprochen. Außer einer Geheimsprache mit meiner großen Schwester. Nur sie verstand mich und konnte meinen Eltern sagen, was ich wollte."

Während der Ausbildung ständig gemobbt

Nach der Schulzeit begann Mia Julia Brückner, wie sie mit kompletten Namen heißt, eine Ausbildung als Friseurin. "Wegen heftigen Mobbing musste ich dreimal die Ausbildungsstelle wechseln. Erst beim vierten Unternehmen wurde ich glücklich und wertgeschätzt. Ich liebte das Team und konnte meinen Traum durchziehen."

Ihr nächster Traum war die Karriere am Ballermann, die sie jedoch laut eigener Aussage völlig falsch begann. "Ich sang die ersten Jahre gefühlt heiser auf den Bühnen, da ich falsch mit meiner Stimme umging. Dadurch habe ich die Stimmfarbe bekommen, die ich heute habe. Mittlerweile weiß ich, wie ich mit meinen Stimmbändern umgehen muss."

Frische Zwiebeln möge sie gar nicht, verrät sie noch. Dann fühle sich Mia Julia auf der Stelle krank. Die Sängerin zählt zu den populärsten Ballermann-Künstlerinnen. Vor dieser Saison wechselte sie vom Bierkönig in den Megapark und brach damit ein ungeschriebenes Gesetz.