Königsempfang im Marivent-Palast: Premiere für die Töchter Leonor und Sofía und ein neuer Modetrend

Es dürfte nicht die kleinste der vielen Prüfungen gewesen sein, denen sich die spanische Kronprinzessin auf ihrem Werdegang zum Thron gegenübersieht: Das Königshaus hat Leonor und ihre Schwester Sofía am Montagabend (4.8) in Palma erstmals der mallorquinischen Gesellschaft vorgestellt. Will heißen: Die beiden jungen Frauen mussten zunächst ebenso wie ihre Eltern - Felipe VI. und Letizia - sowie ihre Großmutter Sofía rund 600 geladenen Gästen die Hand geben und sich dann auf einem Cocktail von ihnen umringen lassen.

Was sie danach über diese Erfahrung gesagt haben, bleibt ein hinter den dicken Mauern der königlichen Sommerresidenz Marivent verborgenes Geheimnis, von außen betrachtet aber meisterten sie die Herausforderung sehr gut. Und es gab noch eine zweite gesellschaftliche Einführung an diesem Abend: Felipe VI. hat ein Hemd aus der Karibik, die Guayabera, hoffähig gemacht und damit einen Modetrend ausgerufen.

Fester Bestandteil der königlichen Sommerfrische

Der Empfang für Vertreter der Insel-Gesellschaft - nicht nur von Mallorca, sondern auch von Menorca, Ibiza und Formentera - ist seit Jahren fester Bestandteil der königlichen Sommerfrische im Marivent-Palast. Er folgt einem ritualisierten Ablauf: Proteste einer kleinen Gruppe von Monarchiegegnern an den Toren des Palastes, Zusammenkunft der Gäste im Garten, anschließendes Aufreihen zum Handshake an der Zufahrt des Hauptgebäudes, Bewirtung vor der dem Meer abgewandten Seite des Palastes. Unter den geladenen Politikern, Unternehmern, Verbandssprechern aller Couleur, Kulturschaffenden und Sportlern war dieses Jahr auch Mallorcas Tennis-Held Rafael Nadal.

Alle Augen aber richteten sich auf Leonor, deren blau-weißes Sommerkleid aufmerksame Beobachterinnen an ein zumindest ganz ähnliches von vor ein paar Jahren erinnerte, und ihre Schwester Sofía (in Rot-Rosa). Stets in Reichweite ihrer Mutter Letizia (in einem weißen Kleid des ibizenkischen Designers Toni Costa) hielten sich die beiden eher am Rande der Gästeschar auf. Sie lächelten beim Smalltalk, hörten aufmerksam zu, ließen sich von den vielen Amts- und Würdenträgern fotografieren, die der Versuchung eines Selfies mit Angehörigen der Königsfamilie nicht widerstanden.

Mittendrin im Getümmel: Altkönigin Sofía

Mutter Letizia war wie schon in den Vorjahren eher von den Kulturschaffenden und Modedesignern umringt, Vater und Staatsoberhaupt Felipe eher von den Politikern und Unternehmern. Ebenso wie er mittendrin in der Menschenmenge, wenngleich auf einem Stuhl sitzend, war seine Mutter Sofía. Die Altkönigin war Mallorca diesen Sommer bislang ferngeblieben, wohl weil sie ihrer erkrankten Schwester Irene beisteht. Dass sie dennoch zu diesem Empfang anreiste - um dessen kulinarische Köstlichkeiten sich Sternekoch Andreu Genestra kümmerte - darf wohl als Zeichen gewertet werden, wie wichtig dem Königshaus diese nun auch von den Enkelinnen übernommene Tradition ist.

Dresscode Karibik

Die Familie verabschiedete sich gemeinsam gegen 23 Uhr, womit dann auch der Empfang sehr schnell beendet war. Seine modischen Konsequenzen aber werden aller Voraussicht nach noch sehr lange nachwirken. In der Einladung hatte das Königshaus beim Dresscode erstmals die Guayabera zugelassen. Das über die Hose getragene Baumwoll- oder Leinenhemd mit stilecht vier aufgesetzten Taschen und Verzierungen am Rücken ist so etwas wie die inoffizielle Uniform der feinen Herren in der Karibik - und damit nicht zuletzt Felipe VI. und den mallorquinischen Hoteliers, die in Kuba, der Dominikanischen Republik oder Kolumbien geschäftlich des Öfteren zu tun haben, sehr vertraut.

Das Hemd der feinen Herren in der Karibik: Kubas ehemaliger Staatschef Fidel Castro, Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez, König Felipe mit Guayabera-Hemden. / Efe

Nun also ist das gute Stück auch im ja immer wärmeren spanischen Sommer angelangt. Am Montagabend trugen es nicht nur Felipe VI. und die Bediensteten des Königshauses, sondern auch rund die Hälfte der männlichen Gäste. Viele von ihnen hatten bei vorherigen königlichen Empfängen das Tragen von Anzügen im Hochsommer hassen gelernt.

Bis vor ein, zwei Jahren waren die Guayaberas auf Mallorca kaum erhältlich, mittlerweile gibt es sie auch hier – etwa bei El Corte Inglés, wo sich manch einer im Vorfeld eingedeckt hatte. In der Endphase des Sommerschlussverkaufs kosten sie dort ab 47,95 Euro. Richtig gute und schöne Guayaberas allerdings gehen auf der Insel wie auch in ihrer Heimat richtig ins Geld (wenngleich es sicher auch keine 260 Euro sein müssen, wie bei dem mallorquinischen Designer Pedro Monge).