Was ist das für ein Restaurant auf Mallorca, in dem die spanische Königsfamilie jedes Jahr im Urlaub essen geht?

Mittlerweile ist es schon eine Tradition beim Sommerurlaub der Königsfamilie auf Mallorca: Wie schon in den vergangenen Jahren sind die Royals am Dienstagabend (5.8.) im Restaurant "Mia" in Palmas Küstenviertel Portitxol essen gegangen. Welche Speisen die Royals und ihre Gäste bestellten, ist nicht bekannt. Das Lokal ist aber unter anderem für seinen gebratenen Tintenfisch mit Sobrassada, seinen Hummer, seinen Wolfsbarsch mit Erdbeeren sowie seine Ensaladilla rusa (in seiner einfachsten Form ein Kartoffel-Thunfisch-Salat) mit eingelegter Rotbarbe bekannt. Zudem bietet das Lokal zahlreiche Reisgerichte und ist auch für seine Fideuà (Nudelgericht mit Meeresfrüchten) bekannt.

Dabei ist es vor allem der Chefkoch des Lokals, Guillermo Cabot, der die Gunst der Königsfamilie genießt. Der erfahrene Küchenchef, der unter anderem auch im "Caballito de Mar", "Els 4 Vents" und im "Chopin" gearbeitet hat, kochte sich bereits vor Jahren in die Herzen und Mägen der Royals. Schon vor Jahren ging die Familie öfter ins Lokal "Ola de Mar", wo Cabot vor dem "Mia" angestellt war. Als er den Arbeitgeber wechselte, kamen seine bekanntesten Gäste einfach mit.

Ausstellungsbesuch in Palma

Der Besuch im "Mia" erfolgte nach dem Besuch der Königsfamilie in der alten Fischbörse Llotja am Hafen von Palma. Dort sah sich König Felipe VI. mit Gattin Letizia und den beiden Töchtern Leonor und Sofía eine der vier neuen Miró-Ausstellungen an, die erst vergangene Woche eröffnet wurden. Herumgeführt wurden sie von Joan Punyet, dem Enkel des großen Künstlers. Draußen versammelten sich zahlreiche Schaulustige, die die berühmten Ausstellungsbesucher mit Rufen wie "Viva España" (Es lebe Spanien) und "Viva el Rey" (Es lebe der König) bejubelten.

Königliche Begegnung mit Miró in Palma / Manu Mielniezuk

Der Besuch des "Mia" ist derweil nur ein Punkt auf der üblichen Agenda beim Sommerbesuch der Könige. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die Familie der selbst gewählten Tradition treu bleibt, in jedem Sommerurlaub eine Sehenswürdigkeit auf der Insel zu besuchen. In den vergangenen Jahren besuchte das Königspaar gemeinsam mit den Töchtern unter anderem Valldemossa und die Jardins d'Alfabia.

