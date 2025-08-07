Vom Partysänger zum Gastronomen: Lorenz Büffel will an der Playa sein eigenes Lokal aufmachen und hat sogar schon einen Namen

Am Donnerstag (7.8.) um 22.20 Uhr läuft auf Kabel Eins die Doku-Soap "Die Büffels" rund um den Ballermann-Sänger Lorenz Büffel an. Für Abonnenten von Joyn Plus stand sie schon vorab auf der Plattform zur Verfügung.

Darum geht es in Folge 1

In der Ankündigung vom Sender zur ersten Folge heißt es: "'Die Büffels' sind die wohl mit Abstand sympathischste, verrückteste und lebendigste Familie auf diesem Planeten. Lorenz Büffel zündet mit goldenen Hörnern und kurzen Shorts die Partybühnen Mallorcas an. Die Serie zeigt den ausgewanderten Stimmungssänger hautnah und privat – zwischen Kinderzimmer, Ballermann und Aufbau einer zweiten Existenz: dem 'Büffelmann 6'. Einer Party-Location, in der man sogar heiraten kann! Die MZ hat sich die Folge schon angeschaut.

Auch zwei Hunde gehören mit zur "Büffelherde". / Kabel Eins

So lebt die Familie von Lorenz Büffel auf Mallorca

Lorenz Büffel, der mit bürgerlichem Namen Stefan Scheichel-Gierten heißt, und seine Frau Emily Gierten leben mit ihren beiden Jungs (Leo und Bruno), zwei Hunden und einer Katze auf Mallorca. "Jonny Däpp" hat Lorenz Büffel alias Stefan Scheichel-Gierten zum Ballermann-Star gemacht, erfahren die Zuschauer zu Beginn.

"Jonny Däpp ist das Wichtigste, was ich habe, und meine absolute Waffe", sagt Scheichel-Gierten in der Folge. Noch nie sei sein Publikum zu dem Song nicht abgegangen.

Das Kamerateam hat die Familie in ihrem neuen Eigenheim auf der Insel besucht. Dort wird noch ordentlich gewerkelt. Dort kümmert sich der Partysänger rührend um seine zwei Jungs. "Ich hätte früher niemals gedacht, dass Stefan mal so ein krasser Familienmensch wird", sagt Emily Gierten. Scheichel-Gierten habe jedes Mal "Pippi" in den Augen, wenn er von seiner Familie wegfährt.

Mehr als 200 Auftritte hat er pro Jahr. "Es ist manchmal wirklich eine harte Zerreißprobe, immer getrennt von meinen Jungs und Emily zu sein und das alles zu wuppen", sagt Scheichel-Gierten, der sich selbst als Stimmungssänger und Partyclown bezeichnet. Sein Körper sage teilweise "Stopp". "Geld ist nicht alles und ich merke, es wird einfach zu viel, nicht nur für uns als Family, sondern auch für den Stefan", sagt seine Frau auf Lorenz Büffels viele Auftritte anspielend.

Ist auch Hausmann: Stefan Scheichel-Gierten (Lorenz Büffel). / Kabel Eins

Das macht Emily Gierten

Und Emily Gierten? Sie ist nicht nur Familienmutter. "Hauptberuflich manage ich unsere Büffelherde und natürlich Lorenz Büffel", sagt sie. Sie bucht Flüge, macht die Buchhaltung, organisiert die Termine, hat dabei aber Unterstützung von Susi, einer langjährigen Freundin des Paares. Die Langzeitresidentin übersetzt für Gierten etwa Nachrichten aus einer Eltern-WhatsApp-Gruppe. Ein Kind hat Läuse. Sie besorgt sicherheitshalber ein Mittel.

Emily hätte gerne ein neues Auto, doch Stefan Scheichel-Gierten will den blauen BMW nicht abgeben, dabei ist einiges defekt daran. Ein neues Auto lohne sich auf der Insel nicht. Schließlich sei es nur eine Frage der Zeit, bis es verschrammt werde. "Der wird immer bei mir bleiben, bis er nicht mehr kann und ich auch nicht mehr", sagt der Sänger über sein Auto.

Stefan Scheichel-Gierten liebt seinen BMW. / Kabel Eins

Was sagt Emily zur Bar-Idee?

Scheichel-Gierten will etwas erschaffen, was auch parallel zu seiner Karriere als Sänger am Ballermann funktioniert. "Wir kriegen ein gastronomisches Baby. Wir machen unsere eigene Baby-Bar auf, die heißt Büffelmann 6, am Ballermann, du und ich", sagt er später zu Gierten. Noch muss er sie von dem Projekt überzeugen. Wenn sein Plan aufgeht, könnte er noch mehr auf der Insel sein und für seine Familie da sein. "Ach du Scheiße... Weiß ich jetzt nicht. Wie soll das funktionieren?", reagiert Emily Gierten.

Das Paar habe gar keine Zeit dafür, findet sie. Sie hatten schon einmal einen Foodtruck, erfährt man. "Die Umsetzung war eine Katastrophe", so Emily Gierten, die seit 2020 mit Stefan Scheichel-Gierten verheiratet ist. 2020 hätten sie damit kein Geld verdient.

Die Diskussion über das Projekt wird erst einmal vertagt. Emily befürchtet, dass das Paar durch das Projekt gar nicht mehr zur Ruhe kommt. Ihre Kennenlerngeschichte ist bekannt, wird in der Folge aber ebenfalls erzählt: Die beiden haben sich drei Jahre nach dem Megahit "Jonny Däpp" im Megapark kennengelernt. Eigentlich müsste Lorenz Büffel jedes Jahr einen solchen Hit herausbringen.

Wenn Scheichel-Gierten einen wichtigen Termin hat, verwendet er Bräunungstücher, sieht man in der Doku-Soap. Seine Frau findet, er sieht teilweise schon aus wie Donald Trump. Der Sänger trifft sich mit dem Produzenten Willi Meyer in dessen Tonstudio und einem Hitproduzenten. "Studiotermine sind für mich einfach noch aufregender als so ein Auftritt, weil es wirklich bei jedem Produzenten auf den Punkt sein muss", sagt er.

Er nimmt diesen Song auf beziehungsweise bastelt erst einmal daran herum:

Die Frau als Unterstützerin und Kritikerin

Auch Emily Gierten ist dabei. Sie gibt ihm Sicherheit, zudem ist sie laut eigener Aussage die Person, die am ehrlichsten mit ihm ist. Sie basteln an dem Song herum. Über 60 Lieder hat Lorenz Büffel schon veröffentlicht.

Emily Gierten begleitet ihren Mann auch ins Tonstudio. / Kabel Eins

Lorenz Büffel bricht später zu einer Reise auf. Wenn er zurückkommt, will er unbedingt weiter an dem Bar-Projekt arbeiten, kündigt er an. Fast jedes Wochenende ist der Familienvater von seinen drei Liebsten getrennt.

Das Kamerateam begleitet den Sänger zu einem Auftritt vor 40.000 Menschen in Deutschland. "Wenn der Stefan wegfliegt, vermisse ich ihn jedes Mal sehr sehr stark. Ich liebe es, Mama zu sein, aber manchmal würde ich mir halt in manchen Situationen auch Unterstützung wünschen", sagt sie. Nach Lorenz Büffels' Auftritt hat sie angerufen. Sohn Leo ist krank und auch sie fühlt sich nicht gut.

"Ich liebe meinen Job, aber im Grunde genommen hätte ich meine Familie immer andauernd dabei", sagt der Sänger und Familienvater. Er will sich absichern, damit die Familie für immer auf Mallorca leben kann.

Was in Folge 2 zu sehen sein wird: Stefan Scheichel-Gierten will Emilys Familie vom Büffelmann 6 überzeugen. Emily Gierten fühlt sich auf Mallorca einsam.

Wird Lorenz Büffel bald auch Barbetreiber sein? / Kabel Eins

Die Geschichte der Büffels

Emily Gierten war damals Künstlerbetreuerin im Megapark. Dort lernten sich die beiden Mallorca-Auswanderer im Frühjahr 2019 kennen. 2020 kam dann Sohn Leo zur Welt. 2022 hatte das Paar seinen Lebensmittelpunkt nach Mallorca verlagert – zuerst allerdings nur zur Probe. Im Dezember desselben Jahres wurde es dann ernst – die beiden entschieden sich für die Insel. Im Sommer 2023, exakt drei Jahre nach der standesamtlichen Hochzeit, heirateten die beiden auf der Eventfinca Son Mir in der Nähe von Son Ferriol. Die Vorbereitungen für die Hochzeit konnten Zuschauer bei "Goodbye Deutschland" sehen. Im Oktober 2024 wurde dann der zweite Sohn der Mallorca-Auswanderer, Bruno, geboren.