Entspannung vom Gerichtsprozess: Gerhard Delling und Christina Block haben sich ein Ferienhaus auf Mallorca gekauft

Der ehemalige Sportmoderator Gerhard Delling und seine Lebensgefährtin Christina Block, bekannt als Erbin der Steakhouse-Kette Block-House, haben sich ein Ferienhaus auf Mallorca gekauft. Darüber berichtet die "Bunte" am Donnerstag (7.8.).

Ende 2024 soll das Paar die 166 Quadratmeter große Immobilie zu gleichen Teilen gekauft haben. Das zweistöckige Haus befindet sich in einer gesicherten Wohnanlage mit Gemeinschaftspool. Zum Standort ist wenig bekannt. Das Haus soll neben einem Golfplatz liegen, auf dem auch Jürgen Klopp immer wieder abschlägt. Dessen Immobilie befindet sich bekanntermaßen in Santa Ponça.

Delling beendete 2019 seine Karriere

Delling ist auch ein begeisterter Golfer, wie er der MZ schon im Interview 2009 verriet. "Ich bin in regelmäßigen Abständen hier - immer dann, wenn es gerade reinpasst und die vielen Termine es erlauben. Das kann ein Mal im Jahr sein oder auch zwei bis drei Mal", sagte er damals. Mittlerweile hat er mehr Zeit für Mallorca. 2019 beendete der heute 66-Jährige seine Fernsehkarriere.

Im Untergeschoss des neuen Ferienhauses sollen sich die Küche, das Wohnzimmer, ein Bad und eine Terrasse mit kleinem Garten befinden. Im Obergeschoss gibt es drei Schlaf- und zwei Badezimmer.

Prozess wegen gewaltsamer Entziehung der Kinder

Dort könnten eventuell auch die Kinder von Christina Block unterkommen, um die es einen laufenden Sorgerechtsstreit gibt. Für Delling ist es nach zwei gescheiterten Ehen die dritte längere Beziehung. Er hat drei Töchter mit seinen beiden Ex-Frauen.

Christina Block hat vier Kinder mit ihrem Ex Stephan Hensel, der Streit entfachte 2021 um die beiden jüngsten und gipfelte in einer Entführung seitens des Mannes, der in Dänemark wohnt. Die deutschen Behörden hatten Block das alleinige Sorgerecht zugesprochen, die dänischen Behörden erkannten das Urteil nicht an. In der Silvesternacht 2023 attackierten mehrere Männer Hensel und brachten die Kinder nach Deutschland. Seit Juli läuft nun die Hauptverhandlung in dem Fall. Delling und Block waren laut ihren Anwälten daran nicht beteiligt, Blocks mittlerweile verstorbene Mutter soll die gewaltsame Entziehung der Kinder in Auftrag gegeben haben.