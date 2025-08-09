Katy Perry tanzte im Sperrgebiet auf Mallorcas Nachbarinsel - jetzt folgt die Geldstrafe

Zur Kasse bitte! Die US-amerikanische Sängerin Katy Perry muss zahlen - oder besser gesagt die Firma, mit der sie auf den Balearen zusammengearbeitet hat. Wie jetzt bekannt worden ist, hat die balearische Landesregierung eine Geldstrafe in Höhe von 6.001 Euro verhängt, weil Perry im vergangenen Sommer ein Musikvideo auf Mallorcas Nachbarinsel Formentera gedreht hat - mitten im geschützten Dünengebiet s’Espalmador, das sich in einem Naturschutzgebiet befindet.

Mitten im Sperrgebiet

Die Generaldirektion für Umwelt und Forstverwaltung, die das Verfahren in diesem Fall bearbeitet hat, wertete die Geschehnisse als "schwerwiegenden Verstoß". Schließlich hatte Sängerin und ihre Crew weder eine Genehmigung für den Dreh Ende Juli 2024, noch hätte sie diese bekommen können: Der Zutritt zu den besagten Dünen ist nämlich strengstens verboten. Gleichzeitig stellten die Fachleute fest, dass es sich zwar um ein Verwaltungsdelikt handelte, dass der Dreh des Musikvideos Lifetimes aber keine Umweltschäden verursacht habe. Entsprechend moderat fiel die Höhe der Geldstrafe aus. 6.001 Euro dürften der internationale Star und seine Geschäftspartner wohl verschmerzen können. Wäre es zu Umweltschäden gekommen, dann wäre der Betrag deutlich höher ausgefallen.

Wie bekannt wurde, habe die Videoproduktionsfirma, die mit Perry die Aufnahmen gemacht hatte, den geforderten Beitrag umgehend bezahlt. Das Plattenlabel der US-amerikanischen Künstlerin, Capitol Records, hatte bereits vor einem Jahr in einer Mitteilung betont, dass eine lokale Produktionsfirma ihnen zugesichert habe, über die erforderlichen Genehmigungen zu verfügen. Später habe sich jedoch herausgestellt, dass sich eine dieser Genehmigungen noch im Bearbeitungsprozess befand, ihnen aber mündlich zugesichert worden sei, mit den Dreharbeiten fortfahren zu dürfen. Die balearische Regierung wies diese Darstellung entschieden zurück. Sowohl das Umwelt- als auch das Landwirtschaftsministerium bestritten dies kategorisch.

Oft auf Ibiza

Das Video Lifetimes enthält Aufnahmen, in denen die berühmte Sängerin, Schauspielerin und Model aus Santa Barbara (USA), die im Sommer oft auf Ibiza anzutreffen ist, tanzend und springend an verschiedenen Orten auf Formentera und Ibiza zu sehen ist – etwa in Dalt Vila, in einer Diskothek oder eben in Naturgebieten wie dem Inneren des Dünensystems der Insel s’Espalmador, in einem abgesperrten Bereich mit deutlichem Hinweis auf das Zutrittsverbot. /somo

Abonnieren, um zu lesen