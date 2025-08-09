Zweiter Sohn von Mallorcas Tennis-Star Rafa Nadal geboren

Mallorcas berühmtester Sportler, der Tennis-Star Rafa Nadal, ist zum zweiten Mal Vater geworden. Wie jetzt bekannt wurde, gebar seine Frau Mery Perelló den zweiten Sohn des Paares am Donnerstag (7.8.). in der Privatklinik Quirónsalud Palmaplanas – demselben Krankenhaus, in dem auch ihr Erstgeborener Rafael 2022 zur Welt kam. Der Name des Säuglings: Miquel.

Anders als bei der Geburt seines Bruders hat sich Mutter Mery diesmal schneller erholt. Während ihres Aufenthalts im Krankenhaus ließ das Paar nur enge Familienangehörige den Neugeborenen besuchen. Am Samstag (9.8.) verließen Mutter und Kind das Krankenhaus bereits.

Hommage an den Schwiegervater

Der Name Miquel ist eine Hommage an den Vater von Mery, der im April 2023 im Alter von 63 Jahren nach langer Krankheit verstorben ist.

Zum letzten Mal öffentlich aufgetreten war Nadal – der mit 22 Grand-Slam-Titeln im Einzel der zweiterfolgreichste Spieler der Tennisgeschichte ist, nur übertroffen von Novak Djokovic –am vergangenen Montag während des Empfangs der Königsfamilie in Palmas Marivent-Palast. Bei dieser Veranstaltung erschien der Marqués del Llevant – ein Adelstitel, der am 24. Juni 2025 von König Felipe VI. geschaffen und ihm in Anerkennung seiner Leistungen während seiner Profikarriere verliehen wurde – allein, ohne seine hochschwangere Frau.

Mery, auch Xisca genannt, hatte zuvor noch im fortgeschrittenen Schwangerschaftsstadium viel mediale Aufmerksamkeit erhalten: während der Ehrung, die Nadal bei der letzten Ausgabe der French Open zuteilwurde.

Die ersten Fotos von Mery mit Babybauch waren im April veröffentlicht worden, als das Paar bekannt gab, dass es ein zweites Kind erwartet. „Ich habe Kinder schon immer gemocht, aber jetzt habe ich andere Verantwortlichkeiten. Ich dachte immer, dass ich nach meinem Rücktritt vom Tennis vier Tage pro Woche Golf spielen würde, weil ich es liebe, aber tatsächlich spiele ich nur zwei Tage, weil ich auch gern Zeit mit meinem Sohn verbringe. Ich möchte Zeit zu Hause verbringen und meinen Sohn von der Schule abholen“, erklärte Nadal in einem Interview im Podcast Con mucho de… über seine Vaterrolle.

Das Haus, in dem der kleine Miquel aufwachsen wird

Das neue Haus von Rafa Nadal und Mery Perelló auf Mallorca befindet sich im höchstgelegenen Teil von Porto Cristo in Nadals Heimatgemeinde Manacor und bietet einen privilegierten Panoramablick über die gesamte natürliche Hafenbucht – vom Hafeneingang bis zum Club Nàutic, vom Strand bis zum Ortsprofil mit der Hauptfassade der Kirche und ihrem Glockenturm im Hintergrund, vollkommen unverstellt.

Der vom mallorquinischen Architekten Tomeu Esteva – Sohn des Bauleiters Antoni Esteva, Gründer eines renommierten Architekturbüros, und Bruder der Designerin Cortana – entworfene Bau besteht aus zwei miteinander verbundenen Gebäudekörpern mit Erdgeschoss und zwei weiteren Etagen. Beide sind mit einem Walmdach mit breiten Dachüberständen abgeschlossen, das die großzügigen Terrassen im ersten und zweiten Stock schützt. Daran schließen sich große Fensterfronten an, die bereits installiert wurden. Die Fassaden kombinieren einen blassgrauen Farbton mit dunklerem, glänzenderem grauen Marmor als Kontrastelement.

Schon lange ein Paar

Rafa Nadal und seine Frau Mery Perelló auf einem Archivfoto / Redaktion DM

Der erste Sohn von Nadal und Perelló kam wenige Tage vor dem dritten Hochzeitstag des Paares zur Welt, das sich am 19. Oktober 2019 in der luxuriösen Festung La Fortalesa das Jawort gab – vor 200 Gästen, darunter die emeritierten Könige. Tomeu Català führte die Trauung durch, und die Designerin Rosa Clará entwarf das Brautkleid.

Die Beziehung zwischen Rafa und Mery, die ebenfalls Mallorquinerin ist, geht bereits weit zurück und begann 2005, als Nadal noch am Anfang seiner Karriere stand. Der erste öffentliche Auftritt als Paar fand bei den French Open desselben Jahres statt.