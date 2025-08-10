90er-Jahre-Star Loona tritt wieder regelmäßig im "Bierkönig" auf und verrät ihr Erfolgsrezept

„Bailando“ oder „Vamos a la playa“ gehören zu den bekanntesten Hits des niederländischen Musikprojekts Loona. Begonnen hat alles auf Mallorca – als Projekt mit DJ Sammy. Mittlerweile ist „Loona“ die Niederländerin Marie-José van der Kolk. Sie hat seit 2006 ein Haus mit Pool in Cala Blava (Gemeinde Llucmajor) etwas außerhalb von Palma und verbringt dort inzwischen wieder einen Großteil des Jahres – und das eher anonym. Seit Kurzem tritt die Mutter einer erwachsenen Tochter auch wieder regelmäßig im Bierkönig auf. Van der Kolk, gelernte Bürokauffrau, feiert in diesem Jahr ihr 30. Bühnenjubiläum und spricht fünf Sprachen fließend. Im MZ-Interview, das die 50-Jährige mehr als problemlos auf Deutsch meistert, gibt sich die von anderen „Gute-Laune-Botschafterin“ genannte Künstlerin emotional – und verdrückt mehrmals ein paar Tränen.

Wie war das mit Ihnen und Mallorca?

Nach mehreren Urlauben auf der Insel war ich 1992 auf der Suche nach einem Sommerjob. Ab da habe ich für die damalige Diskothek Zorbas, dem heutigen Tabana, als Ticketverkäuferin gearbeitet und dort auch getanzt. Damals war DJ Sammy dort engagiert. Er hat mir öfter mal das Mikrofon in die Hand gedrückt, und ich habe ein bisschen „yeah“ oder „wuhu“ gesungen. Während der Wintermonate nahm ich in Holland Tanzunterricht. Zurück auf der Insel, wechselte ich 1992 in den Joy Palace. Ich habe dort getanzt und wurde schnell zur Chefin der Tänzerinnen. Freestyle-Tänzerin war in den 90er-Jahren ein Job. Mit DJ Sammy habe ich zunehmend mehr gesungen. 1995 kam unsere erste Platte heraus, „Life Is Just a Game“. Der Plattenvertrag war die Bestätigung dafür, dass wir offenbar etwas gut gemacht hatten.

Sie singen meist auf Spanisch, auch ein Teil Ihres Namens klingt Spanisch. Wie kommt’s?

Mein Ur-Ur-Opa, oder so, hatte womöglich spanische Wurzeln, ich bin aber Holländerin. Mein Vater hieß Jan, meine Mutter Marie. Zusammen wurde das Marie-José. DJ Sammy und ich sangen zunächst auf Englisch. „Bailando“ von 1998 war der erste Song auf Spanisch. Damals war mein Künstlername noch Carisma. Die Plattenfirma meinte dann zu uns, dass wir besser einen Namen wählen sollten, der etwas mit unserer Mallorca-Verbindung zu tun hat. Sonne, Strand, Sand, Mond (luna, Anm. d. Red.) … Innerhalb von 20 Minuten haben wir „Loona“ gefunden.

DJ Sammy war nicht nur musikalisch Ihr Partner, sondern später auch Ihr richtiger.

Wir waren ab 1996 über zwölf Jahre zusammen. Er ist der Vater meiner Tochter.

Wieso haben Sie mit und ohne ihn immer nur Cover-Songs gesungen und keine eigenen?

Schon damals haben mich Fans das immer wieder gefragt. Ich habe sehr wohl eigene Songs geschrieben, mindestens 50 Stück, aber die sind nie erfolgreich geworden. Schon auf dem ersten Album waren selbst geschriebene Songs. Ich bin aber offenbar nicht die beste Songwriterin, und dazu stehe ich auch. Ich stehe gerne auf der Bühne, bin Frontfrau, gehe auf die Leute zu, denke mir die Choreografien aus oder mache mir Gedanken über das Styling, aber die Songs „verloona“ ich lieber.

Was bedeutet das?

Meine Stimme hat einen hohen Wiedererkennungswert. Sie ist eher süß und sogar mädchenhaft von der Stimmfarbe her. Hinzu kommen Lyrics auf Spanisch. Das ist der Loona-Input, den ich schon existierenden Liedern gebe.

Warum kommen die Songs, obwohl sie „nur“ gecovert sind, so gut an?

Das Erfolgsrezept von Loona ist das, was auch in den teils auf Mallorca, aber auch auf Ibiza gedrehten Videos zu sehen ist: Ich verkaufe Strand, Sonne und gute Laune. Ich bin Sängerin und Entertainerin, aber fühle mich eigentlich eher wie eine Gute-Laune-Botschafterin.

Haben Sie das Gefühl, dass der Erfolg bis heute anhält?

Die Begegnungen, die ich mit Fans habe, zeigen mir, dass: Ja. So viele sind extrem dankbar, sagen mir „Du hast meine Jugend begleitet“oder „‚Bailando‘ war meine erste Platte. Ich habe extra Geld dafür gespart“. Ich könnte so viele schöne Geschichten erzählen, die mir auch heute noch zugetragen werden. Das weiß ich wirklich zu schätzen (verdrückt ein paar Tränen, Anm. d. Red.). Dabei mache ich einfach nur das, was ich mag.

Arbeiten Sie an einem neuen Nummer-1-Hit?

1998 war mein Sommer. Es wird schwer sein, noch einmal zu erreichen, acht Wochen lang Nummer 1 zu sein. Ein Song ist heutzutage nicht mehr so wertvoll wie früher. Alles ist viel schnelllebiger geworden. Heutzutage kann man mit künstlicher Intelligenz produzieren, was das Zeug hält, etwa meine Stimme kopieren und etwas veröffentlichen. Ich musste schon ein paar Leute deswegen anschreiben.

Sie waren seit den 90er-Jahren am Ballermann aktiv, sind es seit Kurzem wieder regelmäßig. Wie hat sich die Stimmung und das Feiern seither verändert?

Es gibt mittlerweile viel mehr Künstler und Lokale. Als ich damals aufgetreten bin, gab es nur Jürgen Drews, Costa Cordalis und Matthias Reim im Oberbayern. Ich war die einzige Sängerin an der Playa, und das ist lange so geblieben. Zudem gibt es heute kaum noch Tanzflächen. Da blutet mir als Tänzerin das Herz. Überall sind Stehtische und -stühle aufgestellt, damit die Leute viel trinken.

Sie sind aktuell sogar auf Tour. Haben Sie überhaupt mal mit der Musik pausiert?

2002 wurde meine Mutter krank. In diesem Jahr hatte ich auch meinen letzten richtigen Mallorca-Auftritt. Ich habe dann im Joy Palace aufgehört und meine Mutter versorgt. Sie ist 2003 verstorben. Dann habe ich ein Jahr lang keine Musik gemacht, zumindest nicht als Loona. Ich habe Songs abgelehnt. Das fand die Plattenfirma nicht so gut, das passte nicht zur „Gute-Laune-Lady“. Ich habe lediglich ein paar Songs für Sammy gesungen, mich hinter ihm versteckt. 2004 bin ich dann schwanger geworden mit meiner Tochter Saphira, die 2005 zur Welt kam. Wir haben damals in Palma in einer Penthousewohnung gelebt. Doch Hochhäuser waren nichts mehr für mich. Für meine Tochter wollte ich etwas anderes. Also habe ich 2006 dieses Haus in Cala Blava gekauft. Dann war ich acht Jahre lang vor allem Mutter.

Wie viel Zeit verbringen Sie auf der Insel?

Da meine Tochter nun in Madrid Schauspiel, Gesang und Tanz studiert und wir nicht mehr so viel in Holland sind, bin ich wieder mehr auf der Insel. Sie besucht mich oft.

Ihr Partner Mark van der Waal hat Ihnen kürzlich bei der Münchner „90s Super Show“ einen Heiratsantrag gemacht. Was sind Ihre Pläne?

Ich bin nicht die typische Braut, mag es eher locker-flockig. Ich könnte ihm etwa auf einem Pferd das Ja-Wort geben und dann losgaloppieren oder auf der Luftmatratze im Meer treibend. Hauptsache, nicht so Standard. Ich würde gerne kirchlich heiraten, ob wir es auch machen, ist aber noch offen. Ich möchte vermeiden, dass ich zu emotional werde. Ich bin sehr nah am Wasser gebaut. Die Musik, das Einlaufen … Wenn ich es mir nur vorstelle, könnte ich schon losweinen (hat erneut Tränen in den Augen, Anm. d. Red.). Mark und ich sind seit 15 Jahren zusammen, er ist auch meine rechte Hand als eine Art Manager.

Und neben der Musik? Haben Sie noch andere Herzensprojekte?

Privat trage ich gerne Pumphosen mit tiefem Kreuz. Schon oft wurde ich gefragt, woher ich sie habe. Ich würde gerne ein paar Teile entwerfen, auch einen Bikini. Zudem habe ich die für mich typischen Glitzersteinchen produziert. Ich habe mir zudem vorgenommen, vier Monate im Jahr nichts zu machen. Aber aufzutreten ist einfach zu schön. Ich möchte gerne noch ein bisschen weiter „bailandoen“.

