Tränen in der zweiten Folge der Lorenz-Büffel-Doku-Soap: Emily Gierten ist auf Mallorca sehr einsam

In der zweiten Folge der Doku-Soap „Die Büffels – Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer“ rund um Ballermann-Sänger Lorenz Büffel, die der Sender Kabel Eins am Donnerstag (14.8.) um 22.20 Uhr zeigt, wird es emotional. Die Frau des Schlagersängers, Emily Gierten, spricht über ein Thema, das auch viele andere Auswanderer betrifft: Einsamkeit.

Doch zurück zum Anfang der Folge: Da erfährt der Zuschauer, dass die Familie seit 2022 auf Mallorca lebt, seit 2024 in ihrem Eigenheim. Der Garten dort ist noch eine Katastrophe. Stefan Scheichel-Gierten (Lorenz Büffel) hat eigentlich klare Vorstellungen. Doch statt dem von ihm herbeigesehnten Dschungel liegen nun auch viele Steine im Garten. Ein Treffen mit dem Gärtner steht an. Der Sänger findet: Je größer die Pflanze, desto besser. “Den ganzen Tag eine weiße Wand angucken, geht nicht. Da muss schon ein bisschen was wachsen”, findet er. Letztlich gibt das Paar mehr als die geplante Budget-Summe aus.

Im Garten der Familie gibt es noch einiges zu tun. / Kabel Eins

Von Schwagi begleitet

Auch zu Auftritten nach Deutschland hat das Kamerateam den Sänger erneut begleitet. Immer mit dabei ist der Schwagi – und das schon seit Jahren. “Ich könnte mir nicht vorstellen, mit jemandem zu fahren, der es als etwas rein Berufliches sieht", sagt der zweifache Familienvater in der Folge.

Emily Gierten hält ihm gerne den Rücken frei, indem sie sich um die Kinder kümmert, den Haushalt schmeißt, seine Termine managt oder für ihn Flüge bucht. Schließlich kann sich die Familie dank Lorenz Büffel auf Mallorca ein gutes Leben leisten. Bei seinen Auftritten hat der Sänger aber immer wieder auch Kontakt zu weiblichen Gästen. “Stefan gibt mir wenig Anlass, eifersüchtig zu sein. Wenn ihn mal ein weiblicher Fan toll findet, erzählt er mir das”, erzählt seine Frau.

Lorenz Büffel und sein ständiger Begleiter. / Kabel Eins

Liegestützen vorm Auftritt

Manchmal fahre er an einem Tag zu einem Auftritt schon einmal 1.200 Kilometer mit dem Auto. Unterdessen macht sich Emily Gierten stets Sorgen, dass ihr Schatz auch gut ankommt. Und Lorenz Büffel verrät: Vor dem Auftritt macht er immer ein paar Liegestützen. “Das beruhigt mich und bringt mich auf Spannung”, so seine Worte.

Die vielen Auftritte hinterlassen auch Spuren. Nach zwei Auftritten hatte er zuletzt ernsthaft das Gefühl, dass er es körperlich nicht mehr schaffe, so oft auf der Bühne zu stehen. Doch dann denke er direkt daran, dass er ja auch eine Familie zu versorgen hat.

Wird Lorenz Büffel bald auch Barbetreiber sein? / Kabel Eins

Wie kommt das Gastro-Projekt bei Verwandten und Freunden an?

Um mehr auf Mallorca bei seinen beiden Jungs und Emily sein zu können, will er sich mit einer Kultkneipe ein zweites Standbein aufbauen. Einige Bekannte und Familienmitglieder aus Deutschland sind zu Besuch, der Onkel und die Tante von Emily Gierten und ihre Trauzeugin und Freundin. Als Scheichel-Gierten ihnen von seinem Projekt erzählt, stößt es auf wenig Zuspruch. “Familienleben ist wichtig", “Gastronomie ist ein 24-Stunden-Job”... unter anderem solche Sätze falle.

Emily Gierten will ihm eigentlich zur Seite stehen. Doch auch sie hat ihre Zweifel an dem Projekt. “Klaus (Emilys Onkel, Anm. d. Red.) hat mir gezeigt: Du alleine gar nicht. Mit jemandem zusammen ja", resümiert Scheichel-Gierten die Gespräche. Er kann sich das Projekt also eher mit einem Partner vorstellen.

Stefan Scheichel-Gierten versucht seinen Besuch und seine Frau Emily Gierten von seinem Lokal-Projekt zu überzeugen. / Kabel Eins

Tränen bei Emily Gierten

Unterdessen ist Emily Gierten mit ihrer aus Deutschland angereisten Freundin und ihrer Trauzeugin unterwegs. Zeit für sich hat sie sonst kaum, erzählt sie. Sie gehen in die deutsche Sonnenbäckerei an der Playa. Die Frauen sehen sich nur wenige Male im Jahr, erfährt man. “Ich habe manchmal das Gefühl, wir haben mega viel dazu gewonnen, dadurch dass wir hier leben, aber… ich kann mich nicht so intensiv um Freundschaften kümmern. Du fehlst mir krass im Alltag”, sagt Gierten ihrer Freundin und bricht in Tränen aus. Grade, wenn ihr Mann am Wochenende weg und sie mit den Kindern alleine sei, fühle sie sich einsam.

Neue Freundschaften zu schließen, falle ihr auf der Insel schwer. “Ich hätte gerne eine Freundin, von der ich weiß, sie bleibt hier”, gesteht sie ihrer Freundin. So wären auch spontane Treffen möglich und man müsste nicht erst in den Flieger steigen. Ihre Freundin Malena denkt, dass es auch schwerer ist, Freunde zu finden, weil das Paar in der Öffentlichkeit steht. Nicht selten suchen Leute den Kontakt zu ihnen nur wegen ihrer Bekanntheit.

Die beiden Freundinnen an der Playa de Palma. / Kabel Eins

Das war der erste Eindruck, den Emily Gierten von Lorenz Büffel hatte

Die Kennenlerngeschichte des Paares wird erneut erzählt. Auf dem Weg zum Megapark hatte Lorenz Büffel damals schon ein paar Bierchen intus, erzählt er. Emily Gierten, die dort als Künstlerbetreuerin arbeitete, sollte ihn zur Bühne bringen. Doch er meinte, er gehe nirgendwo hin. "Okay, dich mag ich gar nicht", habe Gierten daraufhin gedacht. Der MZ hat sie erzählt, dass sie die Betreuung daraufhin kurzerhand an ihren Kollegen weitergegeben hat. "Ein paar Tage später, bei einem Auftritt, lernte er mich aus seiner Sicht zum ersten Mal kennen – und war sofort angetan. Ich hingegen hatte mein Urteil schon gefällt und fand ihn zunächst eher… unsympathisch", so Gierten weiter.

Wenig später, als die Familie zur Alpaka-Finca auf Mallorca aufbrechen will, wird deutlich: Stefan Scheichel-Gierten ist überpünktlich, Emily Gierten eher die Trödlerin. “Ich mach’s ja nicht absichtlich”, sagt sie. “Wenn wir uns auf den Weg machen, ist das ein Zirkus, der sich bewegt”, sagt der Sänger, der 13 Jahre älter als seine Frau ist.

Der Finca-Besuch ist eine Überraschung. Hier will er Emily Gierten erneut von seinen Lokal-Plänen überzeugen. “Ach, deswegen sind wir hier”, findet die schnell heraus. Er solle ihr erst beweisen, dass das Projekt Hand und Fuß habe, sagt sie ihm. Letztlich sagt sie “ja”.

In der Vorschau zu Folge 3 sieht man, dass sich Stefan Scheichel-Gierten darin auf die Suche nach einem passenden Lokal macht. Doch sein Geschmack und der seiner Frau liegen offenbar Welten auseinander.

Waren einst Künstlerbetreuerin und Künstler: Emily Gierten und Stefan Scheichel-Gierten. / Kabel Eins

Die Geschichte der Büffels

Emily Gierten war damals Künstlerbetreuerin im Megapark. Dort lernten sich die beiden Mallorca-Auswanderer im Frühjahr 2019 kennen. 2020 kam dann Sohn Leo zur Welt. 2022 hatte das Paar seinen Lebensmittelpunkt nach Mallorca verlagert – zuerst allerdings nur zur Probe. Im Dezember desselben Jahres wurde es dann ernst – die beiden entschieden sich für die Insel. Im Sommer 2023, exakt drei Jahre nach der standesamtlichen Hochzeit, heirateten die beiden auf der Eventfinca Son Mir in der Nähe von Son Ferriol. Die Vorbereitungen für die Hochzeit konnten Zuschauer bei "Goodbye Deutschland" sehen. Im Oktober 2024 wurde dann der zweite Sohn der Mallorca-Auswanderer, Bruno, geboren.