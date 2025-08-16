Nach der Trennung von Bastian Schweinsteiger: Ana Ivanovic zeigt auf Mallorca, wie gut es ihr als Single geht
Knapp zweieinhalb Monate ist es her, dass die Trennung des auf Mallorca residierenden Sportler-Ehepaares Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović bekannt wurde. Während der ehemalige Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft schon eine neue Partnerin hat, genießt Ivanović jetzt offenbar erstmal die Ruhe, die sie als Single hat. In den vergangenen Tagen postete sie auf Instagram gleich mehrere Bilder, auf denen sie sich demonstrativ happy beim Alleinsein zeigt.
Besuch an der Cala Deià
Mit einem braunen Sommerkleid ging es etwa vor einigen Tagen an die Cala Deià. Dort gab es Mittagessen im berühmten Lokal Ca's Patró March. Was auf den Tisch kam, wurde allerdings nicht überliefert. Ivanović gönnte sich darüberhinaus auch eine ruhige Zeit am Wasser. Am Freitag postete sie dann Bilder, die sie im weißen Rock und roten Bikini-Oberteil beim Lesen auf der Terrasse zeigen. Die Caption dazu: "My kind of Me-Time: Summer air, a quiet place and a good read" (Meine Art von Me-Time: Sommerluft, ein ruhiger Ort und eine gute Lektüre.). Die Lektüre: Das Selbsthilfe-Buch "Das größte Wunder der Welt" von Og Mandino aus dem Jahr 1975.
Andere Fotos aus den vergangenen Wochen zeigen sie unter anderem auch beim Tennisspielen. Die ehemalige Spitzensportlerin versichert, dass ihre Leidenschaft für den Sport nie aufhören wird.
Me-Time mit Fotografen
Die Kommentare ließen nicht lange auf sich warten. Und enthielten auch die ein oder andere Spitze gegen den Ex Schweinsteiger. "Du bist einfach zu hübsch und zu intelligent für diesen Typen. Du rockst", schrieb eine Nutzerin. Andere hingegen bemerkten, dass Ivanović ja nicht so ganz alleine bei ihrer "Me-Time" gewesen sein dürfte: „Und natürlich ein Fotograf, der die ‚Me-Time‘ und diese ‚Leidenschaft‘ für das Buch dokumentiert", kommentierte ein Nutzer die perfekt inszenierten Bilder der serbischen Mallorca-Residentin.
