Sitzt da wirklich Lady Gaga am Flughafen auf Mallorca und wartet auf ihr Gepäck?

Die US-Stars haben bekanntermaßen Mallorca für sich entdeckt. Seien es Michael Jordan, die Obamas oder Justin Bieber - allesamt haben in letzter Zeit den Inselurlaub genossen. Reiht sich nun auch Lady Gaga in die die Liste der prominenten Besucher ein? Ein deutscher MZ-Leser glaubt, die Sängerin im Flughafen in Palma entdeckt zu haben.

"Ich bin von San Francisco über Frankfurt nach Mallorca geflogen. An unserem Gepäckband - und da müsste ich mich sehr täuschen - saß auf der Bank, brav wartend, Stefani Germanotta alias Lady Gaga", so der Inselresident. Es sei am Freitag (15.8.) gegen 15 Uhr am Gepäckband 14 gewesen. "Die Frau hatte einen schwarzen Pullover mit der Aufschrift Givenchy und schwarze Leggins an." Lady Gaga ließ sich schon früher bei Events in Klamotten der französischen Luxusmarke blicken.

Bodyguard und Chauffeur waren bei ihr

"Sie sprach ohne Zweifel US-Englisch und hatte einen Bodyguard dabei - einen Schrank von einem Typen", so der Leser. Auch der Chauffeur habe mit dem Duo am Gepäckband gewartet. "Der Bodyguard checkte immer sofort die Leute ab, wenn sie sich ihr näherten. Es waren hauptsächlich deutsche Urlauber, die sie nicht erkannt haben."

In den sozialen Medien ist Lady Gaga nicht so aktiv, dass sie täglich über ihren Aufenthaltsort berichtet. Derzeit tourt sie durch die USA, hat aber gerade zwei Wochen Pause zwischen den Konzerten. Zumal es von Palma die Direktverbindung nach New York gibt, wo sie als nächstes auftritt.

Doch warum sollte ein Superstar sich in einen Linienflug setzen und mit allen Urlaubern am Gepäckband warten? Die Promis kommen in der Regel im Privatjet auf die Insel, der über einen eigenen Terminal verfügt. "Angelina Jolie und Salma Hayek wurden zuletzt auch beim Check-in in einen Linienflug gesichtet. Warum also nicht?", meint der Leser. Was denken Sie? Ist die Frau auf dem Foto Lady Gaga?