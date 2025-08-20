"Es ist schon eine crazy Zahl": So viel verdienen Marcel Remus und andere Mallorca-Auswanderer

Das Thema "Gehalt" gehört zu den eher sensibleren. Darüber, was einige Auswanderer auf Mallorca verdienen, können sich Zuschauer nun in einer neuen Folge von "Was verdient Deutschland? Das große Gehaltsranking" einen Überblick verschaffen. In der Folge, die am Donnerstag (21.8.) um 20.15 Uhr auf RTL läuft und derzeit schon bei RTL+ zu sehen ist, kommen etwa Luxus-Makler Marcel Remus, Partysänger DJ Robin, die Betreiber des Lokals "Gelis Eck" in Peguera und Hotelbetreiber in Santanyí zu Wort.

Darum geht es in dem Format

"RTL liefert das bislang größte Gehalts-Screening im deutschen TV. Über 20 Menschen pro Folge - von der Postbotin bis zur Ministerin - legen Moderator Steffen Hallaschka und Reporter Stefan Uhl ihre Löhne offen", heißt es in der Ankündigung.

Reporter Stefan Uhl (l.) und Moderator Steffen Hallaschka / RTL

Die MZ hat sich die Folge angesehen.

Marcel Remus

Marcel Remus vermittelt exklusive Luxus-Immobilien, erfährt man in dem ihm gewidmeten Teil zu Beginn. An der Playa trifft er sich mit Reporter Stefan Uhl. Dort wohnt der Luxusmakler auf nur 69 Quadratmetern. Dann verrät Remus, wer die drei prominentesten Kunden in seinem Telefonbuch sind. "Sir Elton John, Elizabeth Hurley und Robert Lewandowski", sagt er. Einerseits sei er im Privatleben normal und bodenständig. Andererseits lasse er es im Berufsleben krachen. Der Durchschnittsverkaufspreis der Immobilien, die er an den Mann bringt, sei im Jahr 2024 9,2 Millionen Euro gewesen, erzählt er stolz.

Marcel Remus' bescheidene Wohnung. / RTL

Nicht immer ging es dem 38-Jährigen so gut. Er war früher Dressur- und Springreiter, hat dort für ein Reit-Wochenende 200 Euro bekommen, erfährt man. "Das war schon harte Arbeit", sagt er rückblickend. Zudem ist er gelernter Fremdsprachenkorrespondent und mit 19 Jahren nach Mallorca ausgewandert, heißt es weiter. Am Anfang dachte er sich auf der Insel "Wenn ich ein Haus im Jahr verkaufe, habe ich die Kosten gedeckt. Wenn ich das zweite Haus verkaufe, habe ich Geld verdient." Doch es kam viel besser für ihn. Heute ist er Millionär und das als Quereinsteiger.

"Ich bin bis heute kein gelernter Makler", sagt er. Seine einzige Mitarbeiterin ist seine Mutter Silke Remus, verrät er. "Er ist ein netter Chef", sagt sie. Man trenne Berufliches und Privates. "Die Mutter kriegt ein Festgehalt, kriegt ein Auto, wohnt sehr schön, zahlt aber auch Miete, hat letztes Jahr sechsstellig verdient brutto", plaudert Marcel Remus aus.

Der Reporter der Sendung fährt mit ihm in Palmas Luxusviertel Son Vida oder "Beverly Hills Mallorca", wie Remus es nennt. Sie besichtigen eine Luxusimmobilie. "Das Haus habe ich tatsächlich im Alleinauftrag. Das ist was super Besonderes", so Remus. Es gäbe Häuser, die bei 50 Maklern gleichzeitig auf der Webseite seien.

Ist früher an den Wochenenden öfter aufs Pferd gestiegen: Marcel Remus. / RTL

6 Prozent plus Mehrwertsteuer beträgt die Maklerprovision auf Mallorca, erzählt Remus. Bei dem besichtigten Haus wären das circa 470.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer für Remus und seine Mutter. Seit fast 18 Jahren arbeitet Remus auf Mallorca als Makler. Auf der Insel habe er in all den Jahren Immobilien für fast eine Milliarde Euro verkauft, hat er irgendwann einmal zusammengerechnet.

Auch sie kommen in der Sendung vor

Neben dem Luxus-Makler kommen in der Sendung auch der Partysänger DJ Robin, die Betreiber von "Gelis Eck" und Silke und Martin Berdan vom Stadthotel Santanyí zu Wort.

Die Berdans sind in Santanyí ansässig. / RTL

Ganz am Ende der Folge wird dann endlich das Geheimnis um das Gehalt von Remus gelüftet. Remus und der Reporter fahren erst noch in die Villa Remus. Bei der Immobilie handelt es sich um ein Ferienhaus für seine Kunden. "Die können mich dann anrufen und mein Haus mieten und im besten Fall noch ein Haus kaufen." Zuletzt hatte Bill Kaulitz dort seinen Junggesellenabschied gefeiert.

Warum er nicht selbst dort wohnt, will der Reporter wissen: "...weil es für mich wichtiger ist, das Geld vernünftig anzulegen und eine gute Rendite zu erzielen, als zu sagen: mein Haus, mein Boot, mein Porsche, mein ganzes Alles, was ich habe, nur fürs eigene Ego." Für seinen Hund und ihn brauche er nicht so viel Platz und Luxus. Alleine mit der Immobilie verdiene er pro Jahr um die 320.000 Euro Mieteinnahmen. Wenn er die Villa Remus aktuell verkaufen wollen würde, läge der Marktwert bei circa sieben Millionen Euro.

Remus besitzt vier solche Anwesen, heißt es. Das teuerste Haus, das er verkauft habe, befinde sich ebenfalls in Son Vida. Verkaufspreis waren 22 Millionen Euro. Sechs Prozent der Summe gingen an ihn.

Das ist das Monatseinkommen von Marcel Remus

Die Gewinnzahlen seines Unternehmens, die er wenig später ausplaudern wird, habe er sich von einem Steuerberater bestätigen lassen. Sie liegen über 3 Millionen Euro pro Jahr. Auf ein Monatseinkommen heruntergebrochen verdient Remus:

Dieses Monatsgehalt kann sich sehen lassen. / RTL

"Es ist schon eine crazy Zahl, wenn man sich das überlegt", kommentiert Remus. Damit nimmt der Makler den Spitzenplatz im RTL-Ranking ein. "Das ist wirklich die Champions League der Gehälter", kommentiert Moderator Steffen Hallaschka.

Mit seinem Monatsgehalt belegt der Luxus-Makler den ersten Platz der RTL-Gehaltsstatistik. / RTL

Das ist die Geschichte von Marcel Remus

Marcel Remus erlangte einst durch das Vox-Format "Mieten, kaufen, wohnen" größere Bekanntheit. Daneben war er auch bei "Goodbye Deutschland" oder 2022 bei der RTL-Serie "Reich und Herzlich - Ein Millionär geht undercover" zu sehen. Die Doku-Soap zeigte ihn bei der Arbeit in von ihm ausgewählten gemeinnützigen Organisationen. Im Sommer 2023 widmete ihm Vox erneut ein eigenes Format: "Der Mallorca Makler – Marcel Remus und sein Immobilien-Team". Mit seiner Mutter Silke ist Remus 2006 nach Mallorca ausgewandert. Remus ist auf der Insel auch für seine große Sause mit deutschen und internationalen Promis bekannt, die er einmal pro Jahr organisiert.