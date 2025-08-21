Die Gehälter der Mallorca-Stars: So viel verdient Ballermann-Sänger DJ Robin

Nicht nur Luxusimmobilien-Makler Marcel Remus plaudert in der neuen Folge von "Was verdient Deutschland? Das große Gehaltsranking" auch DJ Robin aus, was er verdient. In der Sendung, die am Donnerstag (21.8.) um 20.15 Uhr auf RTL läuft und derzeit schon bei RTL+ zu sehen ist, kommen neben dem Sänger zudem die Betreiber des Lokals "Gelis Eck" in Peguera und Hotelbetreiber in Santanyí zu Wort.

"Layla" ist DJ Robins absoluter Mallorca-Hit gewesen. "Ist auch sein Einkommen schöner, größer, geiler?", fragt Moderator Steffen Hallaschka auf die Lyrics anspielend. Vor dem Hit habe seine Gage bei 300 bis 500 Euro gelegen, ist dann hoch auf bis zu 7.000 Euro. Mein Bankkonto hat sich natürlich genauso erhoben", erzählt DJ Robin.

Der Reporter besucht den Sänger in der Nähe von Stuttgart. Dort zeigt er ihm seine Auszeichnungen, auch für den Song "Bumsbar".

Der Reporter besucht DJ Robin und seine Partnerin in ihrem Zuhause in der Nähe von Stuttgart. / RTL

Von 600 auf 1.700 Euro

"Was hat Layla für dein Bankkonto bedeutet?", fragt der Reporter. DJ Robin sei eher überfordert gewesen, als dass er sich gefreut habe. DJ Robin hat vor dem Durchbruch am Ballermann eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik gemacht, erfährt man. 1.700 Euro bekam er danach raus, während der Ausbildung seien es nur 600 Euro gewesen.

DJ Robin zeigt dem Reporter Fotos aus alten Zeiten. "Robin hat immer Musik angehabt, immer, er ist morgens aufgestanden und der Fisher-Price-Kassettenrekorder ist angegangen", erzählt seine Mutter.

Reporter Stefan Uhl (l.) und Moderator Steffen Hallaschka / RTL

So viel bleibt von der Gage übrig

Das Kamerateam hat DJ Robin zudem bei einem Videodreh auf Mallorca begleitet. "Normalerweise dauert es ein dreiviertel Jahr, bis ein Song Gewinn macht", erfährt man. Bei Layla habe es deutlich kürzer gedauert. Der Reporter holt ihn vor seinem Auftritt im Oberbayern im Hotel ab. "Heute Abend verdiene ich 3.000 Euro. Abzüglich aller Kosten, die ich habe, bleiben mir um die 2.500 oder 2.600 Euro", so DJ Robin. Beim Live-Auftritt gibt er dann 30 Minuten alles.

Der Reporter besucht DJ Robin in seinem Hotel auf Mallorca. / RTL

"Ich verdiene im Durchschnitt vorab zu versteuern 28.700 Euro und weiß das auf jeden Fall sehr zu schätzen, weil das nicht selbstverständlich ist", so DJ Robin. Damit übernimmt er kurzzeitig den Spitzenplatz des RTL-Gehaltsrankings.

Der Zwischenstand im Gehalts-Ranking. / RTL

Weitere Mallorca-Protagonisten

Wie aus der Statistik hervorgeht, kommen auch die Betreiber von "Gelis Eck" in Peguera vor, Dieter Klinker und Angelika Siede. Das Paar, das zwei Kinder hat, erzählt, wie es auf Mallorca gelandet ist. 18.600 Deutsche leben offiziell auf Mallorca, erfährt man. "Die Lebenshaltungskosten sind auf Mallorca in der Regel niedriger als in Deutschland", sagt die Off-Stimme seltsamerweise. In den zwei Monaten vor und nach den Sommerferien in NRW verdient das Paar am meisten. Im März sei der Umsatz bei 6.300 Euro gelegen, im April über 9.000 Euro, im Mai knapp 13.000 Euro. "Wie viel verdienen Sie?", fragt der Reporter. "Im Schnitt 5.500 Euro in den letzten drei Monaten", sagt Dieter Klinker.

Die Betreiber von "Gelis Eck" in Peguera. / RTL

Hotel-Betreiber in Santanyí

Die letzten Mallorca-Protagonisten, die vorkommen, sind Silke und Martin Berdan vom Stadthotel Santanyí. Das Ehepaar stammt aus Frankfurt. Im Hotel gibt es sechs Doppelzimmer und eine Suite. Die Preise in der Hauptsaison pro Zimmer mit Frühstück liegen bei 200 Euro aufwärts.

Neben der Tochter helfen auch zwei Angestellte im Hotel. Sie bekommen 15 Euro die Stunde. Mit dem Handwerksbetrieb in Deutschland, den das Paar zurückgelassen hat, hat es mehr verdient, erzählen die beiden. Das Hotel auf Mallorca habe das ganze Jahr über geöffnet. Es gibt auch einen Außenbereich, der vor allem an Markttagen voll ist. Einen hohen sechsstelligen Betrag haben sie in das Hotel gesteckt, erzählen sie.

Die Berdans sind in Santanyí ansässig. / RTL

Vor allem im Sommer laufe das Hotel gut. Derzeit, erzählt das Paar, verdienen die Hotel-Betreiber 12.000 Euro Brutto. Damit landen sie beim Gesamtranking auf Platz 3.

Mit seinem Monatsgehalt belegt der Luxus-Makler den ersten Platz der RTL-Gehaltsstatistik. / RTL

Fazit der Sendung: Die Top 3 sind alles Quereinsteiger.