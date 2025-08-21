Hört Partysänger Lorenz Büffel am Ballermann auf?

Am Donnerstagabend (21.8.) läuft auf Kabel Eins die dritte Folge von „Die Büffels – Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer“. Darin sehen Zuschauer, dass Partysänger Lorenz Büffel nach 19 Jahren auf der Bühne an seine Grenzen kommt. "Schafft er die vielen Auftritte pro Jahr körperlich?", fragt die Off-Stimme an einer Stelle.

Das Soft-Opening 2025 im Megapark steht für den Sänger an. Emily Gierten steuert am Mischpult sein Programm, erfährt man. Lorenz Büffel, der mit bürgerlichem Namen Stefan Scheichel-Giertel heißt, hat 30 Minuten Bühnen-Zeit und will in die Zeit auch neue Lieder packen. Seine Frau und Managerin schreibt sich die Reihenfolge auf. Lorenz Büffel ist aufgeregt. Eine Nummer muss raus, sonst wäre die Zeit überschritten. "Die hat am wenisten Klicks auf Spotify", sagt Emily Gierten.

Ihren Mann zu managen ist für sie auch mit Druck verbunden. Sie hat Angst, dass sie es versemmelt. Vor dem Auftritt reibt sich Scheichel-Gierten mit Bräunungstüchern ein. "Stefan, du übertreibst es", findet seine Frau. Ihre Babypause ist vorbei. Sie hat gemischte Gefühle. Als sie sich von ihrem jüngsten Sohn verabschiedet, um an die Playa aufzubrechen, weint sie.

Zweifach-Mutter Emily Gierten hat ihrem jüngsten Sohn gegenüber ein schlechtes Gewissen. / Kabel Eins

Schlechtes Gewissen den Kindern gegenüber

Freundin Susie passt auf. "Bruno ist super selten ohne mich gewesen, der Leo kennt es ja schon", sagt Gierten über ihre beiden Söhne. Leo ist der ältere Sohn.

"Wird es voll sein?", fragt Stefan Scheichel-Gierten seine Emily auf der Autofahrt. "Ich sage, es wird voll sein", entgegnet sie ihm. "Ich sage: Die meisten werden voll sein", witzelt der zweifache Familienvater nur. Im Auto redet Emily ihrem Mann gut zu.

Unterdessen erfährt man: Der Megapark hat Platz für über 4.000 Besucher. Füllt Büffel die Halle? Der Auftritt sei wie eine halbe Stunde Ausdauertraining für ihn. Nach dem Auftritt und einer Verschnaufpause geht es auf Tuchfühlung mit den Fans.

Wie geht es für Lorenz Büffel beruflich weiter? / Kabel Eins

Strenge Kritikerin

Stets an seiner Seite ist Emily Gierten. Ihr Urteil bedeutet ihrem Mann alles. Emily freut sich, nach der Babypause wieder rauszukommen. Dennoch werde die Saison viel von der vierköpfigen Familie abverlangen. "Der Stefan und ich haben schon so viel zusammen gemeistert", versucht sie sich selbst zu beruhigen.

Die Arbeit im Megapark sei eine Parallelwelt zu ihrem Familienleben. "Wir wissen einfach, seitdem Leo und Bruno da sind, für was wir leben und worum es im Leben geht", sagt Emily Gierten unter Tränen in die Kamera. Auch für ihren Mann ist seine Familie alles, was er immer wollte.

Lokalbesichtigung an der Playa

Die erste Besichtigung für sein Kneipen-Projekt steht an. Emily Gierten fühlt sich fehl am Platz. Sie dachte, sie und ihr Mann suchen jemanden, der das Lokal für sie betreibt. Doch plötzlich geht es bei dem Termin um Musikgenehmigungen. Zudem werden die Kosten konkreter: 1.500 Euro Miete kostet das Lokal, 68.000 Euro Ablöse für das Inventar. Das Lokal liegt in der Nähe des deutschen Supermarktes (SAM), erfährt man.

Doch das Paar hat noch gar nicht über das Budget gesprochen. Sie besprechen sich im Deutschen Eck. "Stefan und ich sind überhaupt gar keine Gastronomen", findet Emily Gierten. Die beiden hätten weder Zeit noch Ahnung, um einen Betrieb zu führen. Eine Angestellte des Deutschen Ecks vermittelt ihnen einen Termin in einem Lokal neben dem Deutschen Eck, an der Hauptstraße.

Bei der Besichtigung des ersten Lokals. / Kabel Eins

Neuer potenzieller Geschäftspartner?

"Micha vom Deutschen Eck hat einen extrem gut laufenden Laden, er hat über Jahrzehnte Erfahrungen an der Playa gemacht, weiß, wie der Hase läuft", sagt Emily Gierten. Wäre er ein guter Partner für das Projekt?

Stefan Scheichel-Gierten erzählt seinem Fahrer und Freund Schwagi von dem Projekt. "Wat eine geile Idee, Alter. Da muss ein Karaoke-Fernseher hin", schlägt er vor. Schwagi hilft Scheichel-Gierten eine neue Familienkutsche auf die Insel zu überführen. Emily Gierten freut sich. Das alte Familienfahrzeug hatte teilweise Sicherheitsmängel. "Ich kann jetzt endlich Fenster herunterfahren, die dann auch wieder hochfahren, wenn ich sie hochfahren möchte", schwärmt Emily Gierten.

Treffen mit potenziellem Geschäftspartner

Unterdessen wartet im Deutschen Eck Micha, der potenzielle Geschäftspartner des Paares. Die Erwartungen von Scheichel-Gierten sind hoch. Er hat Lust und findet das Konzept gut, dass die Gäste Lorenz Büffel im Lokal antreffen können.

Stefan scheichel-Gierten im Gespräch mit seinem potenziellen Geschäftspartner. / RTL

Die potenzielle Location liegt in zweiter Reihe an der Playa, nicht an der Promenade. Scheichel-Gierten will Micha beweisen, dass er es ernst meint. "Wir telefonieren", verabschiedet sich Micha.

Der Teaser für die nächste Folge nimmt vorweg: Es bleibt nicht so harmonisch zwischen den beiden Auswanderern.

Waren einst Künstlerbetreuerin und Künstler: Emily Gierten und Stefan Scheichel-Gierten. / Privat

Die Geschichte der Büffels

Emily Gierten war damals Künstlerbetreuerin im Megapark. Dort lernten sich die beiden Mallorca-Auswanderer im Frühjahr 2019 kennen. 2020 kam dann Sohn Leo zur Welt. 2022 hatte das Paar seinen Lebensmittelpunkt nach Mallorca verlagert – zunächst allerdings nur zur Probe. Im Dezember desselben Jahres wurde es dann ernst – die beiden entschieden sich für die Insel. Im Sommer 2023, exakt drei Jahre nach der standesamtlichen Hochzeit, heirateten die beiden auf der Eventfinca Son Mir in der Nähe von Son Ferriol. Die Vorbereitungen für die Hochzeit konnten Zuschauer bei "Goodbye Deutschland" sehen. Im Oktober 2024 wurde dann der zweite Sohn der Mallorca-Auswanderer, Bruno, geboren.