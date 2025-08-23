Hollywoodstar Eva Longoria schwärmt bei Bootsausflug von Mallorca
Die Schauspielerin hat kürzlich Fotos mit ihren Liebsten in den sozialen Netzwerken geteilt
Ob Christiano Ronaldo, Hilary Swank, Dua Lipa oder Kris Jenner: Den Sommer auf Mallorca genießen jedes Jahr auch zahlreiche Promis. Aktuell ist die US-amerikanische Schauspielerin Eva Longoria ("Desperate Housewives") auf der Insel. Am Freitag (22.8.) teilte sie auf ihrem Instagram-Account mehrere Videos und Fotos von einem Bootsausflug mit ihren Liebsten und Freunden. "I swear I'm working" (Ich schwöre, dass ich am Arbeiten bin) schrieb sie dazu ironisch.
Longoria ist aktuell anlässlich der Dreharbeiten zu "The Last Sunrise" auf der Insel. Der Film, der auf der Insel gedreht wird, ist eine Jugendromanze, die auf dem Buch der amerikanischen Schriftstellerin Anna Todd basiert. Unter der Regie von Carlson Young spielen in dem Film auch die junge Argentinierin Maia Reficco und der Spanier Fernando Lindez, bekannt aus den Serien "Élite" und "Skam", mit. Die Premiere der Produktion von Amazon MGM Studios ist für nächstes Jahr geplant. Derzeit wird auf der Insel gedreht.
Longoria hat die Pause während der Dreharbeiten genutzt, um sich im Wasser vor Mallorca zu erfrischen. Zuvor hatte sie einen Teil ihres Urlaubs mit ihrem Ehemann, dem mexikanischen Unternehmer José Bastón, und ihrem Sohn in Marbella verbracht.
Schon 2017 auf Mallorca
Es ist nicht das erste Mal, dass Eva Longoria auf Mallorca zu Gast ist. Im Juli 2017 nahm sie an einer Wohltätigkeitsveranstaltung teil, die Schauspieler-Kollegin María Bravo im Hotel Valparaíso organisiert hat. Ihren zweitägigen Aufenthalt auf Mallorca nutzte sie damals maximal aus, spazierte etwa durch die Altstadt von Palma, nahm an einer Führung teil und ging shoppen. Im Meer vor Mallorca zu planschen, scheint ihr zu gefallen. Denn schon 2017 konnte man sie bei einem Bootsausflug vor Calvià sehen. Zudem besuchte sie das Casino.
Auch auf dem spanischen Festland ist Longoria regelmäßig anzutreffen, denn der Hollywood-Star hat in Andalusien ein Haus. Dort verbringt Longoria immer wieder Zeit mit ihren Freunden und ihrer Familie. /sw
- Überschwemmte Straßen in Cala Millor: So heftig hat es am Freitag auf Mallorca geregnet
- Zeitenwende vollendet: Der Billig-Ballermann ist endgültig tot
- Abkühlung hält nur kurz: Mallorca steuert schon wieder auf die 40-Grad-Marke zu
- Zum zweiten Mal mit 'Goodbye Deutschland' nach Mallorca: Kennen Sie noch diese Auswanderin?
- 650 Plätze in der legalen Ferienvermietung frei: Mallorca vergibt erstmals wieder Gästebetten-Lizenzen
- Feuchtgebiet S'Albufera auf Mallorca in Flammen: Ermittler vermutet Brandstiftung
- Nach Eklat um Taschen-Gebühr: Restaurant auf Ibiza verklagt Gästin auf 36.000 Euro Schadensersatz
- Neben Mallorcas größter Geistersiedlung: Weitere Urbanisation bei Cala Romàntica geplant