So viel verdienen Gastronomen in Peguera und Hotel-Betreiber in Santanyí

Nicht nur Luxusimmobilien-Makler Marcel Remus und DJ Robin plaudern in der neuen Folge von "Was verdient Deutschland? Das große Gehaltsranking" über ihr Einkommen. In der Sendung, die am Donnerstag (21.8.) um 20.15 Uhr auf RTL lief und nach wie vor bei RTL+ zu sehen ist, kommen auch die Betreiber des Lokals "Gelis Eck" in Peguera und ein Hotelbetreiber-Paar in Santanyí zu Wort.

Zunächst stellen sich in der Deutschenhochburg Peguera Dieter Klinker und Angelika Siede von "Gelis Eck" vor. Das Paar, das zwei Kinder hat, erzählt, wie es auf Mallorca gelandet ist. In den zwei Monaten vor und nach den Sommerferien in NRW verdiene das Paar am meisten. Im März habe der Umsatz bei 6.300 Euro gelegen, im April bei über 9.000 Euro, im Mai bei knapp 13.000 Euro. "Wie viel verdienen Sie?", fragt der Reporter in der Sendung ganz direkt. "Im Schnitt 5.500 Euro in den letzten drei Monaten", entgegnet ihm Dieter Klinker.

Die Berdans sind in Santanyí ansässig. / RTL

Hotel-Betreiber in Santanyí

Die Mallorca-Protagonisten, die als Letztes vorkommen, sind Silke und Martin Berdan vom Stadthotel Santanyí. Das Ehepaar stammt aus Frankfurt, erfährt man. Im Hotel gibt es sechs Doppelzimmer und eine Suite. Die Preise in der Hauptsaison pro Zimmer mit Frühstück liegen bei 200 Euro aufwärts.

Neben der Tochter helfen auch zwei Angestellte im Hotel. Sie bekommen 15 Euro die Stunde. Mit dem Handwerksbetrieb in Deutschland, den das Paar zurückgelassen hat, hat es mehr verdient, erzählen die beiden. Das Hotel auf Mallorca habe das ganze Jahr über geöffnet. Es gibt auch einen Außenbereich, der vor allem an Markttagen voll ist. Einen hohen sechsstelligen Betrag haben sie in das Hotel gesteckt, erzählen sie.

Vor allem im Sommer laufe das Hotel gut. Derzeit, erzählt das Paar, verdienen die Hotel-Betreiber 12.000 Euro Brutto. Damit landen sie beim Gesamtranking auf Platz 3, hinter Luxusimmobilien-Makler Marcel Remus und dem Partyschlagersänger DJ Robin.

Mit seinem Monatsgehalt belegt der Luxus-Makler den ersten Platz der RTL-Gehaltsstatistik. / RTL

Die Folge mit den Mallorca-Protagonisten kann man sich hier ansehen.