Darum zeigen die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Lorenz Büffel und Emily Gierten ihre Kinder nicht im Fernsehen

Partysänger Lorenz Büffel und seine Familie sind derzeit immer donnerstags bei „Die Büffels – Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer" zu sehen. Was dabei auffällt: Ihre beiden Söhne Bruno und Leo kommen zwar darin vor, ihre Gesichter sind aber zu keinem Zeitpunkt zu erkennen.

Wer die Auswanderer-Geschichte der Familie bei "Goodbye Deutschland" mitverfolgt hat, oder Emily Gierten und Lorenz Büffel (Stefan Scheichel-Gierten) in den sozialen Netzwerken folgt, weiß: Das Paar zeigt die Gesichter der beiden Jungs weder im Fernsehen noch in den Sozialen Netzwerken.

Zweifach-Mutter Emily Gierten hat ihrem jüngsten Sohn gegenüber ein schlechtes Gewissen. / Kabel Eins

Die Gründe

"Unsere Kinder sind das Wichtigste für uns. Wir wollen, dass sie später selbst entscheiden können, ob sie öffentlich gezeigt werden wollen oder nicht", erklärt Emily Gierten gegenüber der MZ. Auch aus Sicherheitsgründen versuchen die Auswanderer, wie andere Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, ihre beiden Jungs so gut es geht zu schützen.

Doch ab und an sieht man sie doch in den Folgen des Kabel-Eins-Formats oder auch in älteren Episoden von "Goodbye Deutschland". "Ganz rauslassen konnten und wollten wir sie nicht – sie gehören schließlich zu unserer Familie, unserer Welt, zu unserer ‚Büffel-Welt‘. Das Ganze ist natürlich ein Balance-Act, gerade wenn man sein Leben so nah begleiten lässt", so Gierten weiter.

Tun alles für den Schutz ihrer beiden Söhne: Emily Gierten und Stefan Scheichel-Gierten. / Privat

Das Paar habe der Produktion und dem Schnitt der jeweiligen Sendungen immer voll dabei vertraut, dass ihr Wunsch eingehalten wird: Die Kinder dürfen nie frontal zu sehen sein. "Wir haben einen guten Kompromiss gefunden: Man sieht, dass sie dabei sind, aber ihre Gesichter bleiben unser kleines Familiengeheimnis. Ein bisschen wie bei Superhelden", so die zweifache Mutter weiter.

"Ich möchte nicht, dass meine Kinder mit ihrer Oma am Strand ist und die Oma gefragt wird, ob es das und das Kind ist. Das ist für die Kinder nicht cool, für die Sicherheit nicht cool und für mein Bauchgefühl auch nicht cool", betont sie.

Die Geschichte der Büffels

Emily Gierten war damals Künstlerbetreuerin im Megapark, hat unter anderem Mickie Krause, Jürgen Drews, Kool Savas oder Blümchen begleitet.

Emily Gierten mit Jürgen Drews und Mickie Krause. / Privat

In dem Partytempel an der Playa lernten sich die beiden Mallorca-Auswanderer im Frühjahr 2019 kennen. 2020 kam dann Sohn Leo zur Welt. 2022 hatte das Paar seinen Lebensmittelpunkt nach Mallorca verlagert – zunächst allerdings nur zur Probe. Im Dezember desselben Jahres wurde es dann ernst – die beiden entschieden sich für die Insel. Im Sommer 2023, exakt drei Jahre nach der standesamtlichen Hochzeit, heirateten die beiden auf der Eventfinca Son Mir in der Nähe von Son Ferriol. Die Vorbereitungen für die Hochzeit konnten Zuschauer bei "Goodbye Deutschland" sehen. Im Oktober 2024 wurde dann der zweite Sohn der Mallorca-Auswanderer, Bruno, geboren.