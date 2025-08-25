Mick Schumacher datet wohl neue Freundin auf Mallorca

Mick Schumachers Datingstrategie ist offensichtlich: Kaum hat der Rennfahrer eine neue Frau auserkoren, lädt er sie zum Bootsausflug nach Mallorca ein. Wie die "Bild" am Montag (25.8.) berichtete und auf Fotos zeigt, flirtet der 26-jährige Schumi-Sohn derzeit mit einer neuen Freundin. Wie die MZ erfuhr, sind die Aufnahmen am vergangenen Freitag entstanden.

Laut der Bild handelt es sich bei der neuen Herzensdame um Alyssia Piccioni, eine Mitarbeiterin eines englischen Rennstalls. Beide sollen sich in einer "intensiven Kennenlernphase" befinden. Mick Schumacher habe die junge Frau schon seiner Mutter vorgestellt. Gemeinsam ging es dann mit Berater Dirk Müller und einer Freundin der Familie zum Bootsausflug ab Port d'Andratx.

Schumacher und Piccioni gingen Arm in Arm, sie nahm an Deck neben ihm Platz. Die Frau soll den Rennfahrer bereits Anfang August zu einem Triathlon in die Schweiz begleitet haben, an dem der 26-Jährige teilnahm.

Familie Schumacher lebt seit 2018 auf Mallorca

Die Schumachers legten sich im Jahr 2018 eine Finca in Andratx zu, die von der Öffentlichkeit abgeschottet ist. Michael Schumacher, zu dessen Gesundheitszustand weiterhin kaum etwas bekannt ist, wird regelmäßig im Hubschrauber ein- und ausgeflogen.

Allzu lange solo war der Mini-Schumi übrigens nicht. Bis Frühjahr war er noch in einer Beziehung mit dem dänischen Model Laila Hasanovic. Beide legten sich nach der Trennung einen Account bei der Promi-Tinder-Version Raya zu. Ziemlich genau vor drei Jahren wurde der Rennfahrer bei einem Bootstrip mit seiner damaligen Freundin Justine Huysman gesichtet.

Einen Schritt weiter ist die Schumi-Tochter Gina, die mittlerweile verheiratet ist und im April Michael Schumacher zum Opa machte. Damals brachte sie eine Tochter zur Welt. Erst im Jahr zuvor heiratete sie auf der Finca auf Mallorca.