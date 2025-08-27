Eva Longoria auf Mallorca: So begeistert zieht die US-Schauspielerin durch Palma
Die US-amerikanische Schauspielerin, die derzeit auf der Insel dreht, hat gemeinsam mit Freundinnen Bilder von einigen der bekanntesten Orte der Stadt geteilt
Toni Dunne
Eva Longorias Aufenthalt auf Mallorca sorgt weiterhin für Aufmerksamkeit – sowohl bei Einheimischen als auch in den Medien. Die „Desperate Housewives“-Darstellerin ist seit einigen Tagen auf Mallorca und nutzt ihren Aufenthalt sowohl für Dreharbeiten als auch zur Entspannung. Am Montag (25.8.) zeigte sie sich an mehreren bekannten Orten in Palma – stets von Fans und Kameras begleitet. Ihre Begeisterung für die Insel ist dabei unübersehbar.
Die neuesten Einblicke in ihren Aufenthalt stammen aus den Instagram-Stories der Tänzerin und Schauspielerin Clarita Terissi (@claritaterissi), die mehrere Fotos veröffentlichte. Darauf zu sehen: Longoria gemeinsam mit Terissi und der Schauspielerin sowie Unternehmerin María Bravo – unter anderem beim Besuch der Kathedrale von Mallorca und beim Posieren auf der Plaça d'Espanya vor dem Denkmal von König Jaume I.
Auch im Auditòrium von Palma wurde Longoria gesichtet, wo sie gemeinsam mit ihrem Sohn und dem Familienhund die Dreharbeiten fortsetzte. Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgte sie in den sozialen Netzwerken mit einem TikTok-Video, in dem sie mit Freundinnen am Strand von Mallorca zur Kult-Hymne Macarena tanzt.
Internationaler Filmdreh auf Mallorca
Longoria dreht auf Mallorca unter der Regie von Carlson Young „The Last Sunrise“ . Der Film basiert auf einem Roman von Anna Todd. Die Veröffentlichung ist für 2026 auf Amazon Prime Video geplant. Der Film wartet mit einem internationalen Cast auf – und macht Mallorca zum zentralen Schauplatz der Handlung. /amb
- Wetter auf Mallorca: Erst Warnstufen wegen Hitze, danach zieht ein Unwetter auf
- Ein bisschen Loveparade: Stadt Palma sperrt Paseo Marítimo für neues Electro-Großevent
- Fall For Me': Mallorca-Erotik erobert Netflix im Sturm – und wird von Kritikern verrissen
- Zeichen dafür, dass es Veränderungen im Meer gibt': Blauer Drache taucht vor Mallorca auf
- Deutscher Mallorca-Urlauber festgenommen, der vor einem Kind im Hotelpool masturbierte
- Überraschend günstig: Was die Speisen im neuen Chiringuito des Hotels Four Seasons Formentor kosten
- Deutscher Motorbootfahrer rammt Partyboot auf Mallorca - und fährt davon
- Kontrolle von Straßenhändlern führt zu Tumult an der Playa de Palma