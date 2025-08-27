Eva Longoria auf Mallorca: So begeistert zieht die US-Schauspielerin durch Palma

Eva Longorias Aufenthalt auf Mallorca sorgt weiterhin für Aufmerksamkeit – sowohl bei Einheimischen als auch in den Medien. Die „Desperate Housewives“-Darstellerin ist seit einigen Tagen auf Mallorca und nutzt ihren Aufenthalt sowohl für Dreharbeiten als auch zur Entspannung. Am Montag (25.8.) zeigte sie sich an mehreren bekannten Orten in Palma – stets von Fans und Kameras begleitet. Ihre Begeisterung für die Insel ist dabei unübersehbar.

Die auf dem Instagram-Account der Hollywood-Schauspielerin veröffentlichten Bilder / instagram @claritaterissi

Die neuesten Einblicke in ihren Aufenthalt stammen aus den Instagram-Stories der Tänzerin und Schauspielerin Clarita Terissi (@claritaterissi), die mehrere Fotos veröffentlichte. Darauf zu sehen: Longoria gemeinsam mit Terissi und der Schauspielerin sowie Unternehmerin María Bravo – unter anderem beim Besuch der Kathedrale von Mallorca und beim Posieren auf der Plaça d'Espanya vor dem Denkmal von König Jaume I.

Auch im Auditòrium von Palma wurde Longoria gesichtet, wo sie gemeinsam mit ihrem Sohn und dem Familienhund die Dreharbeiten fortsetzte. Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgte sie in den sozialen Netzwerken mit einem TikTok-Video, in dem sie mit Freundinnen am Strand von Mallorca zur Kult-Hymne Macarena tanzt.

Internationaler Filmdreh auf Mallorca

Longoria dreht auf Mallorca unter der Regie von Carlson Young „The Last Sunrise“ . Der Film basiert auf einem Roman von Anna Todd. Die Veröffentlichung ist für 2026 auf Amazon Prime Video geplant. Der Film wartet mit einem internationalen Cast auf – und macht Mallorca zum zentralen Schauplatz der Handlung. /amb