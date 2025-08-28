Folge 4 von "Die Büffels": Mit diesem bekannten Playa-Gastronomen will Lorenz Büffel ein Lokal am Ballermann eröffnen

Donnerstag ist "Büffeltag". Um 21.20 Uhr läuft Folge 4 von "Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer". Darin feilen Emily Gierten und Stefan Scheichel-Gierten am neuen Bühnenprogramm des Sängers, aber auch am Gemeinschaftsprojekt mit einem bekannten Playa-Gastronomen, das "Büffelmann 6" heißen soll.

Die MZ hat sich die Folge schon angeschaut. Seit 21 Jahren betreibt Micha Bohrmann das Deutsche Eck, erfährt man zu Beginn. In unmittelbarer Nähe liegt das Lokal, in das Scheichel-Gierten (Lorenz Büffel) mit seinem "Büffelmann 6" einziehen will. Der Stimmungssänger will es gemeinsam mit dem erfahrenen Bohrmann betreiben. Seine Frau Emily Gierten ist immer noch skeptisch. “Micha ist eigentlich schon eine living legend am Ballermann”, sagt Gierten, auf die langjährige Erfahrung von Bohrmann anspielend.

Hat über 20 Jahre Gastroerfahrung: Micha Bohrmann. / Kabel Eins

Sie besichtigen das Lokal von Bohrmann. Doch vor der Eröffnung müsste es umfassend renoviert werden. “Ich bin kein Wirt”, stellt Scheichel-Gierten klar. Er will durch seine Bekanntheit die Gäste anlocken, aber sie nicht bewirten.

Dreimal pro Woche vor Ort

Emily Gierten soll Entwürfe für das neue Lokal anlegen. Sie setzt auf bunte Kontraste, findet, man muss sich designtechnisch auch mal etwas trauen. Dreimal pro Woche will Lorenz Büffel vor Ort sein, dort auch Fans verheiraten. Ja, richtig gelesen. “Ich muss dem Micha was präsentieren, das für ihn auch greifbar ist”, betont Scheichel-Gierten.

Dann hat Lorenz Büffel einen Auftritt in Wien. Er sieht auch seine Eltern in Österreich. Seinem älteren Sohn Leo fällt es schwer, sich von seinem Vater zu verabschieden. “Mir tut es im Herzen weh, mein Kind traurig zu sehen und den Stefan macht das auch fertig”, sagt Gierten.

Wird schon mal emotional, wenn er an seine Familie denkt: Stefan Scheichel-Gierten. / Kabel Eins

Werden seine Kids es irgendwann gut finden, dass ihr Vater mit Hörnern durch die Welt stapft?, fragt die Off-Stimme. Er hätte Emily Gierten gerne schon zehn Jahre früher kennengelernt und sich ein zweites Standbein außerhalb der Partymusik aufgebaut.

Emily Gierten und Stefan Scheichel-Gierten. / Privat

Zu wenig Zeit für die Familie

Seine Eltern sieht Scheichel-Gierten nur zwei- bis dreimal im Jahr, erfährt man. Er begrüßt seine Mutter mit einem Kuss auf den Mund. Oft nehme er sie in die Orte seiner Auftritte mit, nach Wien oder zum Après-Ski, erzählt er.

Beim Auftritt holt er dann seine Mutter auf die Bühne. Das Publikum hebt die Arme in die Luft. “Das war mit Sicherheit einer der emotionalsten Momente, seit ich diesen Job machen darf”, sagt Lorenz Büffel danach. “War wunderschön, war super, so viele Leute”, findet seine Mutter.

Unterdessen hat Emily Gierten mit KI "Büffelmann-6"-Bilder erstellt. Den Plan will das Paar Bohrmann präsentieren. Scheichel-Gierten will Klartext reden. “Das wird nicht einfach”, weiß der Sänger, der unbedingt Einigkeit mit Emily zeigen will. Büffel will dreimal pro Woche um 20.30 Uhr auftreten.

Hier soll der "Büffelmann 6" entstehen. / Kabel Eins

Im "Büffelmann 6" soll man auch heiraten können

Emily Gierten zeigt ihre Interieur-Entwürfe. Es gibt einen Heiratsbogen, Micha Bohrmann oder Lorenz Büffel kann man als Kultwirt buchen. Eine Bar-, Restaurant-, Café-Lizenz sei kein Problem, sagt Bohrmann.

Schwagi, Lorenz Büffels Chauffeur und guter Freund, kommt zu Besuch. Die Männer wollen den Abstellraum zusammen ausmisten. “Wenn wir im Doppelpack unterwegs sind, sind wir manchmal etwa trantütig”, sagt Schwagi.

Susi, eine Freundin der Familie von Lorenz Büffel, soll alles kontrollieren. Sie kommt immer wieder an ihre Grenzen.

Im Vorspann zur Folge 5 sieht man dann: Lorenz Büffel kommt bei den Auftritten immer mehr an seine Grenzen. Und dann ist da noch Oli P. Er und der Büffel haben Großes vor, verspricht die Off-Stimme.

Die vierköpfige Familie lebt mittlerweile fest auf Mallorca. / Gierten

Die Geschichte der Büffels

Emily Gierten war damals Künstlerbetreuerin im Megapark, hat unter anderem Mickie Krause, Jürgen Drews, Kool Savas oder Blümchen begleitet. In dem Partytempel an der Playa lernten sich die beiden Mallorca-Auswanderer im Frühjahr 2019 kennen. 2020 kam dann Sohn Leo zur Welt. 2022 hatte das Paar seinen Lebensmittelpunkt nach Mallorca verlagert – zunächst allerdings nur zur Probe. Im Dezember desselben Jahres wurde es dann ernst – die beiden entschieden sich für die Insel. Im Sommer 2023, exakt drei Jahre nach der standesamtlichen Hochzeit, heirateten die beiden auf der Eventfinca Son Mir in der Nähe von Son Ferriol. Die Vorbereitungen für die Hochzeit konnten Zuschauer bei "Goodbye Deutschland" sehen. Im Oktober 2024 wurde dann der zweite Sohn der Mallorca-Auswanderer, Bruno, geboren. Warum das Paar seine Kinder nicht im TV und auf Social Media zeigt, erzählt es hier.