Morticia am Strand: Catherina Zeta-Jones sorgt für Aufsehen auf Mallorca

Da haben einige Badegäste am Strand auf Mallorca nicht schlecht geschaut, als sie plötzlich Catherine Zeta-Jones im Kostüm der Morticia Addams, einer Figur aus der Netflix-Erfolgsserie "Wednesday" sahen. "Wednesday, hör mit den Elektroschocks gegen deinen Bruder auf. Reisen heißt leben, leben bedeutet aber sterben", sagte die Frau von Michael Douglas.

Während am Mittwoch der kommenden Woche (3.9.) die zweite Staffel der Serie anläuft, stand Zeta-Jones nun für einen Werbedreh für die Buchungsplattform "Booking" vor der Kamera. "Wie ich meine Familie beerdige", steht auf dem Cover des Buches, das die Waliserin in einem Thron unter einem Sonnenschirm am Strand liest. Palma Pictures zeichnet für den Dreh am Strand der Urbanisation Mal Pas im Norden Alcúdias verantwortlich. Da Michael Douglas bekanntermaßen in Valldemossa lebt, ist auch seine Frau regelmäßig auf der Insel und für die Unternehmen ein dankbares Werbegesicht.

Weitere Drehs auf Mallorca

Nicht nur Booking drehte dieser Tage auf Mallorca. Die Brillenfirma Multiópticas heuerte die spanischen Schauspielerinnen Ángela Molina und María Pedraza sowie Sänger Manuel Carrasco für einen Dreh an der Küste von Betlem an.

Irina Shayk in Deià. / DM

Das Kaufhaus El Corte Inglés drehte mit dem Model Irina Shayk, die Ex von Cristiano Ronaldo und Bradley Cooper, in Deià. Zuletzt ist derzeit noch Hollywood-Star Eva Longoria auf der Insel, die den Film "The Last Sunrise" dreht und sichtlich in den freien Momenten den Urlaub auf Mallorca genießt. Unter anderem beim Besuch der Kathedrale von Mallorca und beim Posieren auf der Plaça d'Espanya vor dem Denkmal von König Jaume I.

Auch im Auditòrium von Palma wurde Longoria gesichtet, wo sie gemeinsam mit ihrem Sohn und dem Familienhund die Dreharbeiten fortsetzte. Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgte sie in den sozialen Netzwerken mit einem TikTok-Video, in dem sie mit Freundinnen am Strand von Mallorca zur Kult-Hymne Macarena tanzt.

