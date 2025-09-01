"Goodbye Deutschland"-Auswanderin Danni Büchner und Tochter Jada in neuem TV-Format zu sehen

Bei ihrem eigenen TV-Format "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" waren die Dreharbeiten zur RTLZWEI-Spielshow "Dinge gibt's..." bereits Thema, nun wird das Format endlich im Fernsehen ausgestrahlt. Am Montag (1.9.) um 21.15 Uhr läuft die erste Folge der zweiten Staffel der Spielshow namens "Die Telefonnummer von Taylor Swift", in der auch Danni Büchner und ihre Tochter Jada Karabas zu sehen sind. Sie dauert 47 Minuten. Die Folge ist derzeit schon bei RTL + verfügbar.

In der Programmbeschreibung zu dem Format heißt es: "Prominente wie Paul Janke, Ross Antony und Daniela Büchner treten an, um die Preise skurriler Objekte zu erraten. Unter der Moderation von Panagiota Petridou kämpfen sie um den 'Dinge gibt's..?'-Champion-Pokal."

Auch diese Promis sind dabei

Insgesamt nehmen sechs Prominente in Zweier-Teams teil. Neben Danni Büchner, die mit ihrer Tochter Jada den Pokal absahnen will, sind auch Özcan Cosar und Ross Antony sowie Maxi Gstettenbauer zu sehen. "Ihre Mission: Den Wert skurriler Dinge richtig einschätzen und clever gegen die anderen Teams ausspielen. Oder wüssten Sie, wie viel für die private Telefonnummer von Taylor Swift gezahlt wurde? Wer am besten schätzt und die anderen Promi-Gegner übertrumpft, holt am Ende den Sieg nach Hause", heißt es in der Ankündigung weiter.

Moderation: Panagiota Petridou Gäste: Paul Janke & Özcan Cosar. / Markus Hertrich

Dieses Team gewinnt: "Wer den höchsten Wert setzt, macht den Stich. Das Team mit den meisten Stichen holt am Ende den Sieg." Produziert wird das Format von Fernsehmacher GmbH & Co. KG.

So wurde Danni Büchner bekannt

Danni Büchner, die mehr als neun Jahre Teil des Vox-Formats "Goodbye Deutschland" war, zog 2015 mit ihren Kindern Joelina, Volkan und Jada Karabas zu Jens Büchner nach Mallorca. Im November 2018 verstarb ihr Mann im Krankenhaus Son Espases in Palma an Lungenkrebs. Seit dem Tod ihres Mannes zieht Danni Büchner die gemeinsamen Zwillinge sowie ihre drei älteren Kinder alleine groß. Jada Karabas studiert Jura und ist das drittälteste Kind von Danni Büchner. Die Familie lebt weiterhin im Osten Mallorcas, ist erst kürzlich umgezogen. Die Familie war bis Ende Juli in der zweiten Staffel von "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" zu sehen.