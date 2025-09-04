So schwer fällt es Party-Sänger Lorenz Büffel, echte Freunde zu finden

Immer wieder donnerstags gibt es Neues von der Familie von Party-Sänger Lorenz Büffel bei Kabel Eins. Am Donnerstag (4.9.) läuft um 21.20 Uhr Folge 5 von "Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer". Darin geht es auch um (echte) Freundschaften, die als Promi schwer zu schließen sind.

Die Folge beginnt mit Schwagi, einem Freund von Emily Gierten und Stefan Scheichel-Gierten, der noch zu Besuch ist. Er hilft bei Heimwerker-Arbeiten, denn ein Heimwerker ist Scheichel-Gierten wahrlich nicht. "Der hat nicht mal nen Zollstock da", beschwert sich Schwagi. Der Sänger zeigt seiner Emily stolz die aufgeräumte Garage. "Danke Susi", bedankt sich Gierten bei ihrer Freundin, die die Aktion überwacht hat.

Schwagi. / Kabel Eins

Dann ist das "Büffelmann 6"-Projekt von Micha Bohrmann vom Deutschen Eck und Scheichel-Gierten Thema. "Wenn wir jetzt nicht langsam mal anfangen und Gas geben, wird's irgendwann schwierig", so Scheichel-Gierten. Viel mehr erfährt man über das Projekt in der Folge nicht.

Ein anderer Kumpel des Sängers steht vor der Eröffnung eines Ladens, in dem man Strand-Equipment und Schließfächer mieten kann. Wenn es nach dem Party-Sänger geht, können Kunden dort bald auch Fan-Artikel von ihm erwerben.

Im "Beach time" soll es künftig Fan-Artikel von Lorenz Büffel geben. / Kabel Eins

Und seine musikalische Karriere?

Mindestens einen neuen Song mit Hitpotenzial braucht der Sänger pro Jahr. Am Tag, an dem das Kamerateam zu Besuch ist, wird er einen präsentieren. Zusammen mit Gierten übt er seine Choreografie dazu ein. Ein Rezept für einen Hit gebe es nicht, weiß Büffel. "Wenn ich das hätte, hätte ich jede Saison einen Malle-Hit", sagt der zweifache Familienvater.

Der große Moment im Megapark ist gekommen. "Kommt der neue Song beim Publikum nicht an, wird Lorenz weniger gebucht", kündigt die Off-Stimme an. Um die Auftritte durchhalten zu können, trainiert er auch seine Ausdauer. Obwohl er den Job schon seit fast 20 Jahren mache, sagt er: "Es ist immer die gleiche Nervosität. Ich bin den ganzen Tag auf Adrenalin, bis der Job vorbei ist", sagt er.

"Es war mega", sagt Emily Gierten ihm hinterher. Sie sei sehr stolz auf ihren Mann, sehe die harte Arbeit und wie sich Scheichel-Gierten körperlich verausgabt.

Zum Song gibt es sogar eine eigene Hörner-Mütze inklusive Kunsthaar-Pferdeschwanz. Emily Gierten ist nicht überzeugt. Wird sie in der Merchandise-Ecke im Lokal von Scheichel-Giertens Kumpels Detlef landen? "Das mit dem Shop ist echt eine gute Idee", findet seine Frau. Was sagt Detlef? Er hat ein Regal freigelassen, in dem Büffel seine Fan-Artikel platzieren kann.

Hier kaufen die "Büffels" ein

Auch der Einkauf muss erledigt werden. Emily Gierten liebt den Deutschen Supermarkt an der Playa, Scheichel-Gierten geht gerne in die spanischen Supermärkte. "Ich brauch' schon so ein paar Produkte... die liegen mir am Herzen", sagt Gierten. Sie ist Vegetarierin. Auch der Sänger stehe auf eine bestimmte Wurst, wolle jedes Mal, dass seine Frau sie ihm mitbringe. Auch für ihren Sohn Leo kaufen sie Leckereien ein. "Das österreichisch-deutsche Herz der Gelüste ist hier ganz heftig am Kämpfen", sagt der Sänger, als er am Wurstwaren-Regal steht. Gierten schwärmt von den kleinen deutschen Kartoffeln.

Emily Gierten und Stefan Scheichel-Gierten vor dem Deutschen Supermarkt. / Kabel Eins

Auch in der Getränkeabteilung kommt Scheichel-Gierten ins Schwärmen. Er nimmt einen ganzen Kasten Bier mit. Über 300 Euro geben sie für den Lebensmitteleinkauf aus.

Auch die Abholung des "Blauen Blitzes", der Familienkutsche der Büffels, steht an. Emily Gierten will das Fahrzeug eigentlich nicht behalten. Wie wird sie reagieren? "Setz dich mal rein, genieß es!", sagt Scheichel-Gierten zu ihr. Eines der vorderen Fenster fährt zwar runter aber nicht mehr wieder hoch.

Besuch von Oli P.

Dann schaut Oli P. bei dem Paar zu Hause vorbei. Er ist vom Bierkönig in den Megapark gewechselt. Darüber freut sich Büffel. "Ich war der größte Oli-P-Fan, habe damals mit meiner Mama GZSZ geguckt, ich habe Oli P. geliebt, alles, was er gemacht hat", erzählt er. Als Oli P. dann am Ballermann vor ihm stand, habe Büffel ihn angesprochen. Dass beide nun im Megapark auftreten, schweißt die mittlerweile Freunde noch mehr zusammen. Sie tauschen sich wegen allem aus, Songs, Anfragen für TV-Shows...

Der erste Auftritt für Oli P. im Megapark steht an. Der ehemalige GZSZ-Star ist nervös. Oli P. überreicht Scheichel-Gierten ein T-Shirt mit der Aufschrift OliFans (statt Only Fans). "Der Stefan liebt T-Shirts, hat 1.000 in seinem Schrank. Mit T-Shirts kann man Stefan glücklich machen", sagt Emily Gierten.

Oli P. mit Stefan Scheichel-Gierten und Emily Gierten. / Kabel Eins

Oli P. lässt sich von den Mallorca-Auswanderern outfittechnisch beraten. Er hat einen Steamer dabei, mit dem er sein Hemd glättet. Scheichel-Gierten ist begeistert. Auch bei Verkaufssendungen könne er super entspannen. Als Dankeschön für die Gastfreundschaft schenkt Oli P. dem Sängerkollegen den Steamer. "Ich hab den dreimal", sagt Oli P.

Emily Gierten und Stefan Scheichel-Gierten begleiten ihren Freund zu seinem Auftritt. Seit 19 Jahren tritt Büffel im Megapark auf, erfährt man.

"In der Branche, in der sich der Stefan bewegt, sind so echte Freundschaften etwas Seltenes", weiß Emily Gierten. Auch sie hat in einer früheren Folge bereits erwähnt, dass sie selbst Probleme hat, auf Mallorca Freunde zu finden.

Lorenz Büffel über seine Freunde

Der MZ hat Scheichel-Gierten verraten, dass er gar nicht auf der Suche nach neuen Freunden sei. "Ich habe eigentlich genug. Darüber hinaus sind viele Freunde auch Arbeitskollegen, wie Olli, Mickie Krause, Anna-Maria Zimmermann. Das reicht mir vollkommen. Dann habe ich noch eine Handvoll gute, echte Freunde. Das reicht mir", so der Auswanderer zur MZ.

Sein Onkel Franz aus Österreich habe ihm schon damals gesagt: "Es gibt wirklich nur eine Handvoll. Und die habe ich, die über all die Jahre den Weg mit mir gegangen sind, als ich noch Auszubildender im Megapark war bis jetzt zum Stimmungssänger Lorenz Büffel", so der Sänger. Dennoch freue er sich über Fans, die ihn ansprechen, und ein Foto mit ihm machen oder quatschen wollen. "Was kann dir denn Schöneres passieren, als einen Job zu haben, bei dem du Leute glücklich machen darfst und umgekehrt auch ein Feedback dafür bekommst?", fragt er. Vor allem, dass immer wieder Kinder mit ihren Eltern in der Nähe des Megaparks auf ihn warten, berühre ihn sehr.

Auch in den sozialen Netzwerken versuche er, allen Fans gerecht zu werden.

Im Megapark hinter der Bühne singen er und seine Frau in der Folge "Flugzeug im Bauch" mit. Sie freuen sich, auch mal privat da sein zu können. Während sie zusammen singen, tanzen und knutschen, stellt Scheichel-Gierten fest, wie verliebt er immer noch in seine Emily ist. "Echt schön", kommentiert er.

Ausblick auf Folge 6

Ein Videodreh mit Olaf dem Flipper steht an. "Liefert Lorenz ab?", fragt die Off-Stimme. Außerdem verpasst der Party-Sänger einen wichtigen Auftritt. Zudem erfahren Gierten und er, dass es im Deutschen Eck gebrannt hat. Haben sich damit auch die Pläne rund um das Lokal "Büffelmann 6" in Rauch aufgelöst?

Ist auch Hausmann: Stefan Scheichel-Gierten (Lorenz Büffel). / Kabel Eins

Die Geschichte der Büffels

Emily Gierten war damals Künstlerbetreuerin im Megapark, hat unter anderem Mickie Krause, Jürgen Drews, Kool Savas oder Blümchen begleitet. In dem Partytempel an der Playa lernten sich die beiden Mallorca-Auswanderer im Frühjahr 2019 kennen. 2020 kam dann Sohn Leo zur Welt. 2022 hatte das Paar seinen Lebensmittelpunkt nach Mallorca verlagert – zunächst allerdings nur zur Probe. Im Dezember desselben Jahres wurde es dann ernst – die beiden entschieden sich für die Insel. Im Sommer 2023, exakt drei Jahre nach der standesamtlichen Hochzeit, heirateten die beiden auf der Eventfinca Son Mir in der Nähe von Son Ferriol. Die Vorbereitungen für die Hochzeit konnten Zuschauer bei "Goodbye Deutschland" sehen. Im Oktober 2024 wurde dann der zweite Sohn der Mallorca-Auswanderer, Bruno, geboren. Warum das Paar seine Kinder nicht im TV und auf Social Media zeigt, erzählt es hier.