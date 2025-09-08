Nach schwerem Unfall: König Felipe besucht seinen verletzten Freund Jaume Anglada im Krankenhaus auf Mallorca

König Felipe VI. hat am Wochenende den mallorquinischen Liedermacher Jaume Anglada im Krankenhaus besucht. Der Musiker liegt seit der Nacht auf dem 8. August im Krankenhaus Son Espases, nachdem er bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt wurde.

Den Monarchen und den Musiker verbindet seit Jahren eine enge Freundschaft, nachdem sie mehrfach gemeinsam an der Segelregatta Copa del Rey teilgenommen haben. Anglada tritt auch jährlich beim Sommerfest im Club Náutico in Palma auf. Felipe VI. und seine Gattin Königin Letizia sind stets bei dem Konzert dabei. So auch in diesem Jahr – wenige Tage vor dem schweren Verkehrsunfall.

"Felipe und Letizia sind echte Rocker. Das beweisen sie, indem sie zu meinen Konzerten kommen", gab Anglada vor einigen Jahren gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" zu Protokoll. "Sie sind in meinem Alter. Sie laufen nicht zuhause mit der Krone auf dem Kopf herum und hören klassische Musik. Wir reden häufig über Musik und empfehlen einander Platten."

Felipe (in blauber Guayabera) im Sommer 2025 auf Mallorca. / CATI CLADERA

Das ist passiert

Der Unfall hatte sich am 8. August gegen 1.30 Uhr auf der Avinguda Joan Miró in Palma ereignet. Anglada war mit seiner Vespa unterwegs, als er vom Auto eines 20-Jährigen erfasst wurde. Der junge Mann hatte verbotenerweise auf der Straße gewendet und offenbar den Motorroller übersehen. Nach dem Zusammenstoß flog Anglada mehrere Meter durch die Luft und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Dabei zog er sich ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zu.

Der junge Mann am Steuer des Autos hielt nicht an, um dem Schwerverletzten zu helfen, sondern floh von der Unfallstelle. Allerdings hatten mehrere Zeugen den Unfall beobachtet und das Kennzeichen des Autos notiert. Beamte der Ortspolizei konnten den Unfallverursacher deshalb nur wenige Minuten später in seiner Wohnung ausfindig machen. Er kam in Untersuchungshaft und konnte das Gefängnis erst Ende August verlassen, nachdem er eine Kaution von 5.000 Euro hinterlegt hatte.

Anglada musste in den Tagen nach dem Unfall mehrfach operiert werden.