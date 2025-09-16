Trauer um Robert Redford: Was die Hollywood-Legende mit Mallorca verband

Der Schauspieler und Regisseur Robert Redford ist im Alter von 89 Jahren in seinem Haus im US-Bundesstaat Utah gestorben. Auf Mallorca hat der Tod einer der größten Hollywood-Ikonen ganz besondere Erinnerungen wachgerufen: an die verschiedenen Lebensabschnitte, die Redford auf der Insel verbrachte. Bevor er ein Filmstar wurde, hatte er bereits eine enge Beziehung zu Mallorca, von der er selbst noch Jahre später in Interviews erzählte.

Erste Reise 1957

Seine erste Anekdote stammt aus dem Jahr 1957: "Es war eine wunderbare Erfahrung. Ich reiste durchs Land, war in Barcelona und verbrachte dann zwei Monate auf Mallorca, wo ich einige Bilder malte", erinnerte sich Redford. Er war damals noch kein Schauspieler, sondern verdiente seinen Lebensunterhalt als Straßenmaler, auf der Suche nach Inspiration und Ruhe, lange bevor Sidney Pollack oder Paul Newman seine Filmkarriere prägten.

Die Rückkehr mit seiner Familie

Als Redford bereits ein etablierter Darsteller war und seine ersten Rollen in Hollywood hatte, kehrte er in den Sechzigerjahren auf die Insel zurück, diesmal in Begleitung seiner Familie. Er erwählte Alcúdia, damals ein kleines Fischerdorf, als Ort, um seine Kinder im Kontakt mit "anderen Kulturen" aufzuziehen. Es war eine Phase der persönlichen Suche: "Ich war mir nicht sicher, ob ich weiterhin Schauspieler sein wollte. Ich hatte drei Filme in Hollywood gedreht und legte ein Sabbatjahr ein", gestand er bei einer anderen Gelegenheit.

Der Hauptdarsteller von Die Unbestechlichen (1976) oder Jenseits von Afrika (1985), der später mit dem Sundance Film Festival sein eigenes kulturelles Imperium in den Bergen von Utah aufbauen sollte, fand auf Mallorca einen perfekten Kontrast: mediterrane Wärme und ein einfaches Leben, weit entfernt vom Trubel Hollywoods.

Robert Redford im Jahr 2001 bei einer Pressekonferenz in München. / Ursula Düren/dpa

2012, während eines Besuchs in Madrid zur Vorstellung des Sundance Channels in Spanien, beschwor Redford die Insel erneut mit Nostalgie herauf. Es war eine Beziehung zu Mallorca, die mehr persönlicher als filmisch war, geprägt von der Malerei, der Familie und der Erinnerung an eine Zeit, in der alles im Leben Redfords noch offen war. /bro