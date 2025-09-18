Diese deutschsprachigen Promis können Sie gerade auf Mallorca antreffen

Hohes Promiaufkommen auf der Insel: Aktuell genießen mehrere deutsche Promis die Nachsaison auf Mallorca. Darunter der Schauspieler Elyas M'Barek, der erst auf Ibiza sein dreijähriges Hochzeitsjubiläum mit seiner Jessica gefeiert hat und im Anschluss auch Mallorca einen Besuch abgestattet hat. "Drei Jahre verheiratet und ich könnte nicht glücklicher sein", schrieb der Schauspieler zu einem Post mit Fotos aus einem Restaurant in Palma.

Auch in Deià ließ es sich das Paar gutgehen, speiste ebenfalls in einem Restaurant. "Malle ist nur einmal im Jahr", schrieb der Schauspieler zu den Fotos.

Auch Jennifer Lange, die Ex-Freundin von Ex-Bachelor Andrej Mangold, ist dieser Tage samt ihrem Partner und dem gemeinsamen Sohn auf Mallorca.

Auf der Insel machte Lange unter anderem ein Fotoshooting mit der Fotografin Ann-Kathrin Humberg. Zudem genießt die kleine Familie es, vor vielen anderen Leuten an den Stränden zu sein. "Es lohnt sich einfach immer wieder früh aufzustehen und vor allen anderen da zu sein", schreibt die Influencerin zu einem Strandbild.

Rückkehr nach vielen Jahren

Seinen Mallorca-Besuch schon angekündigt, hat zudem der "König von Mallorca", Jürgen Drews. Laut einem Artikel in der Bild-Zeitung wird Drews um den 27. September nach Jahren wieder nach Mallorca fliegen. Der Grund: Tochter Joelina feiert auf der Insel ihren 30. Geburtstag mit einer großen Sause. Bei der soll auch ihr Vater nicht fehlen.

„Joelina hat sich gewünscht, dass ihre Mama und ich dabei sind, und das werden wir auch. Ich bin sehr stolz, wie Joelina in der Musikwelt Fuß gefasst hat. Sie ist ja mit dieser Branche groß geworden", zitiert die Zeitung ihn.

Auch die frisch getrennte Schauspielerin und Ex-Moderatorin Collien Fernandes genießt immer mal wieder eine Auszeit auf der Insel, auf der sie neben Deutschland viel Zeit verbringt. Anfang September war bekanntgeworden, dass sich der Schauspieler Christian Ulmen und Fernandes nach 15 Jahren Beziehung getrennt haben.

2023 war die dreiköpfige Familie, das einstige Paar hat eine gemeinsame Tochter, gemeinsam nach Mallorca ausgewandert.