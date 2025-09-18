Nach Brand in Deutschem Eck: War´s das endgültig mit dem eigenen Lokal von Lorenz Büffel?

Am Donnerstag (11.9.) lief auf Kabel Eins die sechste Folge der Doku-Soap rund um Schlagersänger Lorenz Büffel. Darin schwärmt der Auswanderer, der mit bürgerlichem Namen Stefan Scheichel-Gierten heißt, erneut von seiner Familie. Als er von seinem Sohn Leo redet, kämpft er mit den Tränen. "Es gibt nichts Schöneres als Papa sein und Leo als meinen Sohn haben zu dürfen."

Ein Großteil der neuen Folge dreht sich um ein Treffen mit dem Schlagersänger Olaf dem Flipper, einst Mitglied der Gruppe Die Flippers. Lorenz Büffel soll in einem Musikvideo von ihm mitwirken. Auf einer Finca wird er geschminkt und gestylt.

Auch seine Frau Emily Gierten und Kumpel Schwagi, den man schon aus früheren Folgen kennt, sind dabei. Schwagi soll unter die Haube gebracht werden – wenn es nach Gierten geht, mit Olafs Tochter Pia. Sie ist auch auf der Finca und single. Schwagi hat Pia schon oft gesehen, hat sie bisher aber noch nicht richtig kennengelernt, erzählt er. "Heute haben die Turteltäubchen die Gelegenheit dazu", kommentiert die Off-Stimme. Da Schwagi nur auf Achse sei, falle es ihm schwer, jemanden kennenzulernen.

Herzliche Begrüßung beim Treffen mit Olaf dem Flipper. / Kabel Eins

"Weltklasse-Idee"

Olaf der Flipper soll die Idee rund um das Lokal Büffelmann 6, das Scheichel-Gierten mit Micha Bohrmann vom Deutschen Eck an der Playa eröffnen will, einschätzen. "Ich finde es eine Weltklasse-Idee, aber du machst noch 100 Jahre Musik", sagt er darauf anspielend, dass Schlagersänger Lorenz Büffel sich durch das Lokal neben der Musik ein zweites Standbein aufbauen will.

Loernz Büffel und Olaf der Flipper drehen Szenen für das besagte Musikvideo. Am nächsten Tag will der Familienvater wissen, wie es Schwagi mit Pia im Hotel ergangen ist. Schwagi will das Kennenlernen entspannt angehen lassen. Er habe nicht bei Pia geschlafen, sei später wieder nach Hause gefahren.

Dann machen "Die Büffels" einen Dating-Aufruf für Schwagi vor der Kamera. Wer interessiert ist, solle dem Sänger oder Emily Gierten schreiben.

Schwagi und Pia. / Kabel Eins

War's das mit dem Büffelmann 6 nach dem Brand im Deutschen Eck?

Und der Sänger? Der verkauft neuerdings seine Fanartikel im Laden eines Kumpels. "Dein Shop läuft wirklich sehr gut", sagt Detlef zu ihm. Sie drehen ein Werbevideo. Wenig später erzählt Gierten ihrem Mann, dass es im Deutschen Eck gebrannt hat. "Ach du Scheiße", sagt Scheichel-Gieten. Welche Konsequenzen wird der Brand für den Büffelmann 6 haben? "Diese Bilder waren so erschreckend, weil ich mir dachte: Das ganze Ding ist in Brand", so der Sänger.

Bei Freund Detlef im Laden. / Kabel Eins

Emily Gierten macht sich Sorgen, dass es Verletzte gegeben haben könnte. Eine Pfanne habe Feuer gefangen, erzählt eine Bekannte. Doch allen gehe es gut. "Das hätte wirklich ganz, ganz heftig für alle ausgehen können", weiß Scheichel-Gierten. Er möchte sich ein Bild von der Situation machen, besucht die Betreiber Feli und Micha Bohrmann an der Playa in ihrem Lokal. Die Feuerwehr war innerhalb von 8 Minuten da, habe den Brand schnell unter Kontrolle gebracht, erzählt das Paar.

Die beiden Köche des Lokals seien zur Sicherheit ins Krankenhaus gebracht worden. Es habe keine Verletzten gegeben, aber Sachschaden. Damit rückt das Projekt "Büffelmann 6" erst einmal in weite Ferne.

Emily Gierten und Stefan Scheichel-Gierten erfahren vom Brand im Deutschen Eck. / Kabel Eins

Ab nach Rosenheim

Am nächten Tag geht es für Lorenz Büffel nach Rosenheim und zu einem weiteren Termin. Kein Tag bei ihm, kein Job und keine Emotion seien gleich. Er liebt die Abwechslung an seinem Job, schwärmt er. "Es ist wirklich jedes Mal schön", so seine Worte. Danach geht es weiter ins 700 Kilometer entfernte Bielefeld, im Privatflieger. "Wir brauchen diesen Flieger", stellt der Sänger klar. Sonst käme er nicht rechtzeitig ans Ziel.

Um pünktlich zu seinen Terminen zu kommen, reist Lorenz Büffel ab und an mit dem Privatjet. / Kabel Eins

Kommt Lorenz Büffel noch rechtzeitig?

Dann reisen sie einen Teil der Strecke mit dem Auto weiter. Sie haben 20 Minuten Verspätung. Der Veranstalter wird ungehalten. "Sieh zu, dass du hier hinkommst", sagt er am Telefon. "Du willst halt immer pünktlich sein, jedem alles recht machen", sagt Büffel. Sollte er nicht rechtzeitig auf der Bühne stehen, hätte er hohe finanzielle Einbußen. Statt 45 Minuten kann er letztlich nur eine knappe halbe Stunde auftreten. Danach begann nämlich ein wichtiges Fußballspiel.

Im Einspieler von Folge 7 sieht man dann, dass der Traum vom eigenen Lokal mit Micha Bohrmann womöglich platzt. Und dann ist da Emily Gierten, die bei einer Autofahrt ganz panisch ist, da sie an einer bestimmten Stelle nicht anhalten will. Was ist da los? Das erfahren Zuschauer am Donnerstag (18.9.) auf Kabel Eins.