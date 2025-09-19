Ein Bett im Kornfeld – aber nicht mehr auf Mallorca: Jürgen Drews verkauft sein Haus auf der Insel
Der "König von Mallorca" und seine Frau Ramona geben ihr Domizil auf der Baleareninsel auf – Auftritte am Ballermann sind für den 80-Jährigen Geschichte
Der "König von Mallorca" kehrt seiner Insel dauerhaft den Rücken. Schlagerstar Jürgen Drews (80) und seine Frau Ramona wollen ihr Haus auf der Baleareninsel verkaufen.
"Wir haben sogar jetzt vor, unsere Immobilie, die wir auf Mallorca haben, zu verkaufen, weil wir einfach nicht mehr hinkommen", sagte Ramona Drews bei Heidi Klums Oktoberfest-Party im Münchner Hofbräuhaus. "Wir sind eigentlich immer mehr hier und Richtung Berge unterwegs und haben gesagt, das lohnt sich gar nicht mehr."
Nie wieder Ballermann
Pläne, nochmal am Ballermann aufzutreten habe er nicht - und ein richtiges Comeback plane er auch nicht, sagte Jürgen Drews, der jahrelang Stammgast in der mallorquinischen Partyszene war.
Wenn aber eine Anfrage komme - wie nun von Klum für ihr "Heidifest" auf ProSieben -, dann könne er sich Auftritte schon ab und an mal vorstellen. "Da fällt mir kein Zacken aus der Königskrone." Klum hatte ihn engagiert, um seinen Hit "Ein Bett im Kornfeld" zu singen.
