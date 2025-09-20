Das ist der Mann, der die spektakuläre Finca de sa Talaia in Valldemossa gekauft hat

Der bekannte US-amerikanische Unternehmer Drew Aaron mit Wohnsitz auf Mallorca hat auf der Insel kürzlich ein Immobilienjuwel erworben, die Finca Sa Talaia in Valldemossa. Das Anwesen stand laut Angaben auf Immobilienportalen schon seit einiger Zeit für einen Preis von rund sieben Millionen Euro zum Verkauf.

Drew Aaron ist auf der Insel als Gründer der Gallery RED bekannt, ist zudem Vorsitzender des Finanzunternehmens Lionsgate Capital. In Interviews hat der Mallorca-Liebhaber immer wieder von der Insel und ihren Vorzügen geschwärmt.

Anwesen aus dem 12. Jahrhundert

Das Anwesen, das sich am Rande von Valldemossa stammt aus dem 12. Jahrhundert und wurde damit fast zur gleichen Zeit wie die bekannte Kartause von Valldemossa errichtet. 2018 wurde die Finca komplett renoviert. Um zu ihr zu gelangen, muss man einen Eichenwald passieren.

Laut den Informationen in den Immobilienanzeigen, in denen sie beworben wurde, diente die Villa bis 1889 als Unterkunft für Mönche, bevor sie später zu einer Privatunterkunft wurde. Heute verfügt das Anwesen über eine Wohnfläche von etwa tausend Quadratmetern mit sieben Schlafzimmern und sieben Badezimmern.

Drew Aaron vor Andy Warhols „Flowers"-Serie von 1970, die je nach Farbe zwischen 50.000 und 150.000 Euro pro Stück kosten. / FOTO: NELE BENDGENS

Das alles bietet die Villa

Das Finca-Gebäude ähnelt optisch einer Burg. Es gibt einen großzügigen Eingangsbereich, ein offenes Wohn- und Esszimmer sowie einen Wohnbereich mit Kamin und eine separate, riesige Küche.

Im Obergeschoss befinden sich die sieben Schlafzimmer und die Badezimmer en suite mit angrenzenden zusätzlichen Räumen, die als Arbeitszimmer, Wohnzimmer oder Ankleidebereich genutzt werden können. Außerdem verfügt das Haus über eine Bodega.

Aaron, Sammler und Unternehmer, lebt seit circa sieben Jahren mit seiner Frau Hana Soukupová, einem Model aus Tschechien, und den beiden Kindern in Alaró. Das Paar ist von New York aus auf die Insel gezogen, da die Kinder nicht in einer Großstadt, sondern naturverbunden aufwachsen sollten. Drew Aaron hat sein Vermögen als internationaler Papierhändler, mit Immobilien- und anderen Unternehmen gemacht. Schon früh hat er sich für Kunst interessiert, sagte er einmal im MZ-Interview. Mit 20 habe er für 20.000 Euro seinen ersten Andy Warhol gekauft. „Fünf Jahre später bekam ich dafür 65.000 Euro." 2023 war Aaron in dem Vox-Format “Der Mallorca Makler – Marcel Remus & sein Immobilien-Team" zu sehen. Der Promi-Makler Marcel Remus sollte darin für Aaron, seinen ersten amerikanischen Kunden, eine Immobilie finden. /sw