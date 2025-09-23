Rafael Nadal warnt vor KI-Fakes: Betrüger nutzen seine Stimme für Anlage-Tipps

Mallorcas Ex-Tennisstar Rafa Nadal warnt vor Betrug. Auf der Social-Media-Plattform X gab er am Dienstag (23.9.) bekannt, dass in Internet gefälschte Videos kursieren, in denen ihm Anlage­tipps oder Investitionsangebote zugeschrieben werden.

"Irreführende Werbung"

In der Mitteilung erklärte Nadal: „Gemeinsam mit meinem Team haben wir festgestellt, dass auf einigen Plattformen von künstlicher Intelligenz erzeugte Fake-Videos kursieren, in denen eine Figur erscheint, die mein Bild und meine Stimme imitiert. In diesen Videos werden mir Ratschläge oder Investitionsangebote zugeschrieben, die nicht von mir stammen. Es handelt sich um irreführende Werbung.“

Der Sportler fügte hinzu, dass er derartige Botschaften weder unterstützt noch selbst veröffentlicht habe, und bittet seine Followerinnen und Follower, vorsichtig zu sein, wenn sie auf solche Inhalte in sozialen Netzwerken stoßen.

Wachsende Zahl an Warnungen

Dieser Hinweis reiht sich in eine wachsende Zahl von Warnungen öffentlicher Persönlichkeiten und Experten über den Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Erstellung falscher Inhalte ein, die die Öffentlichkeit verwirren und das Bild bekannter Personen ausnutzen können.