Gedenken an eine Anti-Diva: Claudia Cardinales denkwürdiger Auftritt auf Mallorca

Claudia Cardinale, die in den Sechzigern mit Sophia Loren und Gina Lollobrigida das Dreigestirn der großen Diven des italienischen Kinos bildete, ist am 23. September im Alter von 87 Jahren in der Nähe von Paris gestorben. Zu Lebzeiten spielte der Weltstar, der 1938 in Tunis als Tochter sizilianischer Auswanderer geboren wurde, in mehr als 100 Filmen mit, darunter Werke wie Federico Fellinis „8 1/2“, Luchino Viscontis „Der Leopard“ (beide 1963) sowie Sergio Leones kultiger Italo-Western „Spiel mir das Lied vom Tod“ (1968).

„La Cardinale“ war zuletzt nur noch selten auf der Leinwand zu sehen, trat dafür mehr denn je als Kämpferin für Frauenrechte in Erscheinung. Für ihr schauspielerisches Talent und ihre Schönheit wurde die unter anderem mit dem Goldenen Löwen bei den Filmfestspielen in Venedig und dem Goldenen Bären der Berlinale ausgezeichnete Diva mit Komplimenten überhäuft: Ihr Partner David Niven aus „Der rosarote Panther“ (1963) nannte sie die „schönste italienische Erfindung nach Spaghetti“, Giorgia Melonis Rechts-Regierung würdigte sie als „eine der größten italienischen Schauspielerinnen aller Zeiten“.

Stargast beim kleinsten Filmfestival der Welt

Dass ihr Ruhm und Verehrung aber alles andere als zu Kopf stiegen, durften wir auf Mallorca im Jahr 2017 aus erster Hand erfahren. Damals hatten denkbar merkwürdige Umstände die Schauspielerin auf die Insel geführt. Eine Rückschau: Cardinale war der Stargast des kleinsten Filmfestivals der Welt. Das „Films InFest“ fand einmal – und dann nie wieder – in Palma statt. Auf dem Programm des kuriosen Events standen sage und schreibe zwei Filme. Darunter die italienisch-türkische Ko-produktion „Sinyora Enrica ile Italyan Olmak“ (2010) von Ali Ilhan, mit Cardinale in der Hauptrolle.

Der Festivalleiter und Selfmade-Regisseur Antoni Caimari aus Sa Pobla konnte es selbst kaum fassen, dass die Kino-Koryphäe tatsächlich für sein mickriges Festival zugesagt hatte und ehrte ihren Film gleich mit drei der ulkig designten Preise. „Ich bin gern gekommen, weil ich junge und nicht finanzkräftige Filmemacher ausdrücklich unterstützen will“, erklärte Cardinale später. Bei der Gala in der Miró-Stiftung unterschrieb sie ein an die Kulturpolitiker gerichtetes Manifest, das großzügigere Hilfen für klamme Produzenten forderte.

Ostentative Bescheidenheit, Lächeln, Nahbarkeit

Zwei Tage später hatte ein ehemaliger MZ-Redakteur die Ehre, die damals 78-Jährige zum Gespräch treffen zu dürfen – und schwärmte danach von der „ostentativen Bescheidenheit“, dem offenen Lächeln und der Nahbarkeit der berühmten Schauspielerin. „Sie redet warmherzig wie eine Großmutter, die ihren Enkeln gern Märchen vorliest“, beschrieb er seinen Eindruck.

Kaum habe sie sich daran erinnern können oder wollen, dass sie im September 1963 im Hotel Formentor abgestiegen war, um vor den Dreharbeiten für den Film „Circus-Welt“ mit John Wayne und Rita Hayworth auszuspannen. Auch zu ihrer „gelinde gesagt mehr als vorzeigbaren beruflichen Laufbahn“ habe Cardinale, die „eigentlich gar nicht zum Kino wollte“, nur wenige Worte verloren. Auf ihre größten Film-Erfolge angesprochen, antwortete die Anti-Diva lapidar: „Ja, ich war halt dabei“, rückte ihre Brille zurecht und lächelte.

Abonnieren, um zu lesen