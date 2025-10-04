Peter Maffay im Interview: "Dimension erreicht, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt hatten"

Mit einem kleinen Bier in der Hand besuchte Peter Maffay beim Tag der offenen Tür seiner Tabaluga-Stiftung auf Mallorca die Finca, auf der er benachteiligten Jugendlichen einen Inselurlaub ermöglicht. Dabei nahm sich der Musiker nicht nur für die Fans Zeit, sondern auch für ein kurzes Interview mit der MZ.

Wie lautet Ihr Fazit?

Der angekündigte Regen blieb aus und es war ein sonniger Tag. Es fühlt sich gut an, mal wieder den Tag der offenen Tür hier zu machen. Es gibt uns hoffentlich einen Impuls für zukünftige Dinge.

Damit sprechen Sie bestimmt auf das Abkommen mit dem Inselrat an, wonach nun verstärkt spanische und mallorquinische Jugendliche kommen sollen. Kennen die Spanier Sie überhaupt?

Mich vielleicht nicht, aber die Stiftung schon. Zumindest hier im Umkreis. Wenn ich jemanden im Palma auf der Straße frage, wird der wohl noch nicht von uns gehört haben. In Pollença haben wir uns aber schon einen Namen gemacht.

Wie kam es nun zu dem Abkommen?

Das hat drei Gründe: Erstens war es früher durch Partnerschaften wie mit Air Berlin einfacher, die Kinder und Jugendlichen auf die Insel zu bringen. Heute sind die Flüge teurer und es ist alles umständlicher. Zweitens gibt es genügend spanische und mallorquinische Kinder, die für das Projekt infrage kommen. Sprache oder Religion sind im Endeffekt unerheblich. Traumatisierte Kinder brauchen schlicht Unterstützung. Und drittens ist es auch einfach ein Dank an die mallorquinische Gesellschaft.

Schon in Ihrer Eröffnungsrede haben Sie die deutsch-mallorquinische Freundschaft gelobt. Nach Schmierereien gegen Deutsche in Santanyí oder Attacken auf Autos mit deutschem Nummernschild: Ist diese Freundschaft noch so gefestigt?

Die Freundschaft leidet derzeit ein wenig, weil auf einer räumliche begrenzten Insel viele Leute zu Besuch kommen. Das beeinträchtigt die Lebensform der Mallorquiner. Nicht alle Leute sehen diesen Ausverkauf der Insel. Wobei es in Deutschland oder Frankreich auch ähnliche Tendenzen gibt.

Ihre Fanclubs haben Ihnen eine mittlere fünfstellige Summe an Spenden überreicht. Hatten Sie damit gerechnet?

Es ist wenig sinnvoll, im Vorfeld über Spendendimensionen nachzudenken. Ich stecke zu wenig in den einzelnen Initiativen drin, bin aber überrascht, wie die Fans jedes Jahr aufs Neue sich Aktivitäten ausdenken. Wir bilden schon eine kleine Lebensgemeinschaft und es sind Hardcore-Fans, wie sich auch andere Musiker wie AC/DC haben. Viele Fans wollen helfen und wissen nicht wie.

Die Zukunft der Tabaluga-Stiftung ist gesichert. Neue Geschichten um den kleinen grünen Drachen soll es aber nicht mehr geben. Bleibt es dabei?

Ich finde, dass die Geschichte um Tabaluga ein logisches Ende gefunden hat. Es gibt zwar Leute, die kritisieren, wie ich die Welt als so wunderbaren Ort beschreiben kann. Aber das ist sie, es sind die Menschen, die komische Dinge machen. Gerade wurde der Flughafen München wegen eines möglichen Angriffs geschlossen. Wir haben in Deutschland eine Dimension erreicht, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt hatten. Es braucht jemanden, der an der Bremse zieht. 2022 kam das letzte Tabaluga-Album raus. Auf dem Cover ist die Erde mit einem Blitz zu sehen, der sie spaltet. Aber es gibt auch Hoffnung. Denn wer keine Hoffnung verspürt, gibt auf. Und das kann nicht die Lösung sein.

