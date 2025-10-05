Nach Trennung von Christian Ulmen: Auf welcher Dating-App sich Collien Fernandes anmeldet und was aus der Mallorca-Finca wird

Vor einem Monat haben Collien Fernandes und Christian Ulmen ihre überraschende Trennung bekannt gegeben. Wie es nun mit den Eltern einer Tochter, die auf Mallorca leben, weitergeht, verriet die Schauspielerin in einem Interview mit der "Bild". Darin erzählt sie auch, dass sie schon wieder auf der Suche nach neuen Männern ist.

Zu den Hintergründen der Trennung hält sich Fernandes bedeckt. Auf mehrere Nachfragen wollte sie sich dazu nicht äußern. Auch nicht, ob die Scheidung schon eingereicht ist.

Ulmens Nachnamen hat sie bereits streichen lassen. "In Spanien geht ein Namenswechsel allerdings wesentlich schneller als in Deutschland. Im Pass steht mein neuer Name aber noch nicht", sagte sie auf die Frage, warum bei ihrem neuen Buch noch der alte Name steht.

Da sich Fernandes an den Klang des langen Namens Collien Ulmen-Fernandes gewöhnt hatte, will sie künftig Collien Monica Fernandes genannt werden - sprich ihren Zeitnamen mit nennen.

"Das Haus auf Mallorca gehört mir alleine"

Derzeit wechseln sich die Schauspieler mit der Betreuung der gemeinsamen Tochter ab. "Ein Wochenwechsel-Modell funktioniert bei uns – mit ein bisschen Flexibilität wegen meiner Dreharbeiten. Man kriegt das hin, wenn man das möchte. Dieses Thema ist mir grundsätzlich sehr wichtig. Ich finde, Männer sind genauso verantwortlich für die Kinder wie die Frauen", so Fernandes, die ihre Tochter bereits mit zu Dreharbeiten auf das Traumschiff nahm. "Auf Mallorca sind die Sommerferien endlos."

Die finanziellen Themen sind offensichtlich geklärt. "Das Haus auf Mallorca gehört mir alleine. Dort richte ich es mir gerade her", sagt Fernandes, die zwischen der Insel, Hamburg und Berlin pendelt. "Ich versuche meine Deutschlandtermine immer zu bündeln."

Ehevertrag und Tinder

Im Ehevertrag des Ex-Paares steht, dass keine Unterhaltszahlung nötig ist. "Mir war immer wichtig, dass ich meine eigenen Finanzen habe, von einem Mann unabhängig bin. Das habe ich mir schon als Teenie vorgenommen."

Und wo kann man Collien Fernandes nun um ein Date bitten? "Es steht auf meiner To-do-Liste, dass ich mich bei Raya anmelde, vielleicht auch bei Bumble. Über Tinder habe ich tatsächlich nur Schlechtes gehört."