Mit ihrer "Erzfeindin": In diesem neuen TV-Format ist "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Danni Büchner bald zu sehen

Fünffachmutter, "Goodbye Deutschland"-Auswanderin und Reality-Bekanntheit Danni Büchner ist ab Donnerstag (6.11.) wieder im Fernsehen zu sehen, und zwar bei dem Joyn-ProSieben-Format „Die Abrechnung – der Promi-Showdown“. "Diese beiden haben noch eine Rechnung offen! Ob sie als Team funktionieren können?", kündigte der Sender das Format mit einem Foto von Büchner und Sängerin und Reality-TV-Persönlichkeit Patricia Blanco bei Instagram an.

Wie der Sender in seiner Ankündigung schreibt, waren die beiden bei "Reality Queens aneinander geraten". "Patricia macht eine unschöne Bemerkung über Dannis Tochter, was Danni als Bodyshaming empfindet und die Situation verbal eskaliert. Alte Spannungen bestehen zudem seit ihrer gemeinsamen Zeit bei "Das Sommerhaus der Stars", als Danni sich bei einer Nominierung gegen Patricia entschied. Nun müssen Patricia und Danni in " 'Die Abrechnung' unfreiwillig als Team zusammenarbeiten", heißt es in der Ankündigung.

Darum geht es in dem Format

Bei dem Format haben acht Promi-Duos die Chance, sich den Konflikten ihrer Vergangenheit zu stellen. Die Promis wissen vorab nicht, worauf sie sich einlassen, erfahren erst beim Einzug, dass sie auf genau die Person treffen, mit der sie am wenigsten gerechnet hätten: (laut der Programmbeschreibung) "ihren Erzrivalen". "In einem Haus mitten im Nirgendwo müssen sie ausgerechnet mit diesem Streitgegner zusammenleben und sogar ein Team bilden, um in Challenges zu überstehen. Aus Dauerclinchern wird ein Doppelpack wider Willen. Wer schafft es, das Beef-Beil zu begraben und trotz alter Wunden als Team zu funktionieren? Bei wem kochen die Emotionen über? Welches Duo sichert sich am Ende das Preisgeld von bis zu 50.000 Euro?", heißt es über das Format in der Ankündigung weiter.

Die fünf Folgen sind ab dem 6. November, jeweils um 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn zu sehen. „Die Abrechnung – Der Promi-Showdown“ wird produziert von Banijay Productions Germany.

So wurde Danni Büchner bekannt

Danni Büchner, die mehr als neun Jahre Teil des Vox-Formats "Goodbye Deutschland" war, zog 2015 mit ihren Kindern Joelina, Volkan und Jada Karabas zu Jens Büchner nach Mallorca. Ihr Vater, Yılmaz Karabas, starb bereits 2009. Die Zwillinge Diego Armani und Jenna Soraya, deren Vater Jens Büchner ist, sind ihre Halbgeschwister. Im November 2018 verstarb ihr Vater und Danni Büchners zweiter Mann im Krankenhaus Son Espases in Palma an Lungenkrebs. Seit seinem Tod zieht Büchner die gemeinsamen Zwillinge sowie ihre drei älteren Kinder alleine groß. Die Familienmutter und ihre Zwillinge leben weiterhin im Osten Mallorcas, sind erst kürzlich umgezogen. Bis Ende Juli waren die Büchners in der zweiten Staffel von "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" zu sehen, auch aus verschiedenen Reality-Formaten kennt man Danni Büchner mittlerweile.