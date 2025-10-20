Matthias Schweighöfer sagt Teilnahme am Evolution Film Festival auf Mallorca ab

Da dürften einige Fans enttäuscht sein.: Der deutsche Schauspieler Matthias Schweighöfer hat seine Teilnahme am Evolution Film Festival auf Mallorca abgesagt. Wie die MZ erfuhr, gab der Darsteller private Gründe für sein Fernbleiben an. Schweighöfer sollte auf der Insel seinen neuen Film„Das Leben der Wünsche“ präsentieren, der am 13. November in den deutschen Kinos anläuft. Der Spielfilm wird auch ohne die Anwesenheit des Hauptdarstellers gezeigt.

Steve Buscemi kommt

Das Evolution Film Festival startet am Dienstag (21.10.) mit einer Gala im Kongresszentrum in Palma. Mehr als 130 Filme aus 30 Ländern, ausgewählt aus über 1.150 internationalen Einreichungen, stehen auf dem Programm. Zu den Stargästen in diesem Jahr gehören unter anderem Steve Buscemi und Twiggy.