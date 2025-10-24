Mode-Ikone Twiggy auf Mallorca: "Ich bin stolz auf meine Falten"

„Posieren ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nie“, scherzte Twiggy gegenüber den Fotografen, die sie am Donnerstag (23.10.) im Rahmen des Evolution Mallorca International Film Festival ablichteten. Die 76-jährige Britin, die in den 1960er Jahren mit ihren kurzen Haaren, ihrer jugendlichen Ästhetik und ihrem androgynen Stil die Modebranche revolutionierte, ist die Protagonistin des ersten Dokumentarfilms über ihr Leben, der nach ihrem Spitznamen benannt ist und bei dem die Schauspielerin und Filmemacherin Sadie Frost Regie führte.

Sie beide präsentierten den Film im Programmkino CineCiutat bei einem Gespräch mit dem Publikum und sprachen zuvor mit der Presse über die Doku zu Lawson, die als erstes Supermodel gilt. Der kometenhafte Aufstieg von ihrer Karriere, der auf einem Zufall beruhte, habe es ermöglicht, "die Tür für einen anderen Typ von Model zu öffnen, als es ihn bisher gab", wie Twiggy erklärte.

Laut der Regisseurin des Films hat Lawson "den ersten Schritt zu der Vielfalt gemacht, die wir heute haben, mit inklusiveren Models, Plus-Size usw.“ All dies geschah in einer Zeit, in der "die Augen auf London gerichtet waren, auf die Musik, The Beatles, die Kunst, das Design und sogar den Minirock, der noch nicht in New York angekommen war", so Lawson.

Die 1960er Jahre

Twiggy erinnerte daran, dass "in den 1960ern, trotz schrecklicher Dinge wie dem Vietnamkrieg, im Vergleich zu heute das Gefühl herrschte, dass es mehr Toleranz gab und die jungen Leute ihre Stimme erhoben". Frost fügte hinzu, dass es "auch viele Leute gab, die eine Ära der Hoffnung repräsentierten, im Gegensatz zur aktuellen Situation, in der es traurig ist, dass es an positiven Führungspersönlichkeiten mangelt. Stattdessen scheint es, als würde jeder extremistisch und polarisiert werden".

Dies ist ihr zweiter Dokumentarfilm, und in beiden wählte sie eine Pionierin als Protagonistin: Frosts Erstlingswerk hat die Modedesignerin Mary Quant zum Thema, die Hosen als Damenbekleidung einführte. "Meine Kindheit war unkonventionell und künstlerisch. Mein Vater war Psychedelic-Musiker und meine Mutter Model und Designerin, daher gab es Ähnlichkeiten zu Twiggy und Mary Quant. Dokumentarfilme über sie zu drehen war wie eine Rückkehr in diese Zeit und ein Eintauchen in die Popkultur, die meine Eltern erlebten, und außerdem ein Porträt zweier fantastischer Frauen", erklärte die Regisseurin.

"Posieren ist wie Fahrradfahren", erklärte Twiggy. / Manu Mielniezuk

Lawson habe den Vorschlag der Filmemacherin angenommen – nachdem sie andere abgelehnt hatte – da sie erkannt habe, dass sie Frost vertrauen konnte. "Es gefiel mir sehr, dass sie eine Frau war, da es Dinge gibt, die wir untereinander verstehen; und dass wir eine Art parallelen Werdegang hatten", sagte sie in Bezug darauf, dass beide Models und Schauspielerinnen waren.

Neben der Recherchearbeit und den Aussagen über Twiggy, mit so bekannten Persönlichkeiten wie Paul McCartney, Dustin Hoffman und Brooke Shields, und vor allem ihrer Tochter Carley, konzentriert sich der Dokumentarfilm darauf, das Leben der Protagonistin zu feiern. Evolution-Festivalleiterin Sandra Lipski beschrieb ihn mit den Worten: "Es ist eine sehr inspirierende Geschichte mit vielen emotionalen Momenten."

Me Too und soziale Netzwerke

Twiggy wurde in den "Swinging Sixties" zu einer Ikone für Tausende von Frauen, obwohl sie nur vier Jahre in der Modewelt tätig war. Danach begann sie eine Karriere als Schauspielerin, in der sie zwei Golden Globes gewann. Der größte Fortschritt im Hinblick auf den Feminismus in jüngster Zeit war für sie die Me-Too-Bewegung. "Wir haben noch nicht 100 Prozent erreicht, aber wir sind besser dran als zuvor“, sagte sie.

Allerdings bereitet ihr aufgrund "dieser fantastischen Sache namens Internet" die aktuelle Sichtweise auf Schönheit große Sorgen: "Junge Mädchen denken, dass das, was in den sozialen Medien erscheint, real ist, und das ist es nicht", erklärte Lawson. "In den 70er und 80er Jahren gab es Frauen verschiedener Typen und Größen, aber jetzt sehen sie auf Fotos immer die gleichen großen Lippen und die gleichen Nasen, Wimpern und Gesichter. Das ist schrecklich. Ich bin stolz auf meine Falten“, betonte sie. Sadie Frost glaubt, dass "sich die Situation ändern wird und natürliche Schönheit wieder attraktiv sein wird – nicht drei Stunden vor dem Spiegel zu verbringen."

Häuser in Sóller und Andratx

Beide sprachen auch über ihre jeweilige Beziehung zu Mallorca. Die Filmemacherin kam zum ersten Mal als Schauspielerin für die Dreharbeiten zu "El celo" von Antoni Aloy hierher, mit Harvey Keitel und Lauren Bacall in der Besetzung. "Ich habe mich in die Insel verliebt, ich war viele Male hier und habe ein Haus in Sóller gekauft, das ich drei Jahre lang behielt", erzählte Frost.

Leslie Lawson lernte die Insel 1986 kennen, weil ihr Mann ein altes Haus in Andratx hatte. "Wir hatten dort viele glückliche Ferien mit den Kindern, aber wir sind in die USA gezogen und haben es verkauft. Gestern waren wir bei einem romantischen Ausflug dort und wir dachten beide: Wir hätten es behalten sollen." /bro