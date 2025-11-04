Nach Trennung von Christian Ulmen: Mit welchem Profil Sie Collien Fernandes auf Dating-Apps überzeugen können

Lange brauchte Collien Monica Fernandes offenbar nicht, um über die Trennung von Christian Ulmen hinwegzukommen. Die Schauspielerin mit Haus auf Mallorca sucht bereits wieder aktiv nach einem neuen Mann und spricht in Interviews gerne über ihr Datingverhalten. Im Vox-Magazin "Prominent" erzählte die 44-Jährige, worauf sie bei der Partnersuche achtet und was ihre sogenannten Red Flags sind.

"Er soll eloquent sein. Er sollte Rechtschreibkenntnisse haben", sagte Fernandes. Sie möge es, "wenn Männer nicht mehr ganz so frisch geschlüpft aussehen. Ich suche ja jetzt auch schon in einem gewissen Alter, also eben nicht mehr so die ganz Jungen."

Bei den Green Flags, also Dingen, die sie beim Dating befürwortet, stehe Humor an erster Stelle. Fernandes suche zudem "die verstrubbelten Rockstars im weitesten Sinne. Aber nicht ganz so kaputt." Bei der Wahl des Profilfotos sollten die Männer nicht zu offenherzig sein. "Er sollte nicht oben ohne vor einem Boot oder einem Auto posieren auf seinem Profilbild. Da ist man bei mir sofort raus", sagte sie.

Auf Bumble zu finden, eher nicht auf Tinder

Und auf welchen Plattformen findet man die Schauspielerin? "Es steht auf meiner To-do-Liste, dass ich mich bei Raya (einer Dating-App für Promis) anmelde, vielleicht auch bei Bumble. Über Tinder habe ich tatsächlich nur Schlechtes gehört", sagte sie bereits zuvor in einem Interview mit der "Bild". "Das Haus auf Mallorca gehört mir alleine. Dort richte ich es mir gerade her", sagt Fernandes, die zwischen der Insel, Hamburg und Berlin pendelt. "Ich versuche meine Deutschlandtermine immer zu bündeln."

Unklar lassen Ulmen und Fernandes weiterhin, wann genau sie sich getrennt haben. Die Eltern einer Tochter gaben die Trennung Anfang September bekannt. Fernandes legte bereits den Nachnamen ihres früheren Partners ab und bat darum, künftig Collien Monica Fernandes genannt zu werden.