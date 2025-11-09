In dieser Bucht geht Karoline Herfurth auf Mallorca schwimmen

Auf Mallorca entsteht derzeit die Fortsetzung des Films „Das perfekte Geheimnis“ – inszeniert von Erfolgsregisseur Bora Dağtekin („Türkisch für Anfänger“, „Fack ju Göhte“). Wieder mit dabei sind einige bekannte Gesichter, darunter Karoline Herfurth. Die 41-Jährige nutzte am Freitag (7.11.) eine kurze Drehpause, um zu prüfen, ob man auf Mallorca im November noch ins Meer gehen kann, und filmte den Versuch für ihren Instagram-Account. Anhand des Clips konnte die MZ mutmaßen, an welchem Strand sie sich befand.

Zunächst wirkt die Bucht im Video wie viele andere an der Inselküste. Herfurth geht Schritt für Schritt ins Wasser, sichtbar zögerlich, der Bauch kostet sie die meiste Überwindung. Im Hintergrund tauchen dann jedoch eindeutige Details auf, an denen Mallorca-Kenner die Szenerie sofort festmachen: sehr wahrscheinlich handelt es sich um den Strand von Camp de Mar im Südwesten der Insel. Besonders markant ist der Steg zur vorgelagerten Insel.

Die Produktion dreht aktuell in dem Küstenort. Für die kommende Woche sucht eine spanische Casting-Agentur Komparsinnen und Komparsen, um Szenen in einem Hotel am selben Ort aufzunehmen. Der Dreh soll bis Ende November gehen. Ob bis dahin ausschließlich in Camp de Mar gearbeitet wird oder auch an weiteren Schauplätzen, ist offen. Bisherige Locations waren unter anderem Porto Cristo, Palma sowie der Flughafen.

Politische Meldung zum Schluss

Zum Abschluss ihrer kurzen Meeresprobe setzt Herfurth noch ein politisches Signal: „Was man auch einmal prüfen könnte, ist, ob sich alle Parteien an die freiheitlich-demokratische Grundordnung halten.“ Im Anschluss teilt die Schauspielerin Hinweise zu einer Demonstration in Hamburg, die am Freitag (7.11.) stattfand.