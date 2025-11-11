Nach Projekt auf Mallorca: Ina Müller will erstmal die Finger vom Alkohol lassen
Ein schöner Garten auf Mallorca, gutes Wetter und ein Glas Wein in der Hand. So schrieb Ina Müller ihr neues Album - und brauchte danach erst einmal eine Zeit ohne Alkohol
Die Hamburger Sängerin und Moderatorin Ina Müller (60) hat sich nach der dreiwöchigen Schreibphase für ihr neues Album auf Mallorca erst einmal wieder regenerieren wollen. "Wir haben das Album unter leichtem Alkohol-Einfluss geschrieben - mehr als mir lieb gewesen wäre. Und da war ich froh, wieder zu Hause zu sein und kein 'Day Drinking' mehr zu praktizieren", sagte die Norddeutsche mit einem Lachen der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.
Sie habe gemeinsam mit Frank Ramond von mittags bis zum späten Abend die Lieder getextet. "Da war so ein schöner Garten, Meeresrauschen und jeder packte seine Ideen auf den Tisch. Das hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen." Wieder daheim angekommen, habe sie aber erst einmal ordentlich "gedetoxt" (entgiftet).
Schneller gearbeitet als gedacht
Innerhalb dieser drei Mallorca-Wochen seien alle 13 Texte für das neue Album entstanden. "Eigentlich wollten wir in der Zeit erst mal nur anfangen und schauen, ob wir überhaupt Ideen haben. Und zack waren die Texte fertig."
Das Album "6.0" ist das neunte Studioalbum der Hamburgerin. Es erscheint am 14. November. Im Oktober 2026 startet ihre Tour durch Deutschland. Mehr als 50 Konzerte in gut 40 Städten sind bislang geplant.
