Scheidungsparty und -Shooting einer Prominenten in der Motorworld: Warum macht man so etwas?

Die auf Mallorca lebende Moderatorin, TV-Macherin und Hochzeitsrednerin Martina Hirschmeier will bei einer öffentlichen Veranstaltung am Sonntagmittag (16.11.) in der Motorworld Mallorca ein Statement setzen. Hirschmeier ist geschieden und will diesen neuen Lebensabschnitt mit einer besonderen Aktion beginnen. Während des Motorradtreffens „United Engines“ wird sie sich ganz nach dem Motto „aus Alt mach Neu“ in ihrem umgearbeiteten Brautkleid mit Bikern fotografieren lassen und ihre neue Freiheit zelebrieren.

Wieso wollen Sie ihre Scheidung besonders zelebrieren?

Wenn wir heiraten, haben wir – so wird das nun einmal rituell gehandhabt – immer Zeugen und Gäste dabei. Ich habe festgestellt, dass es mir wichtig ist, meine Ehe auch wieder mit Publikum aufzulösen. Nur dann ist eine Scheidung auch nicht mehr so schambehaftet. Meine hat sich lange hingezogen und war sehr kräftezehrend. All das möchte ich symbolisch ablegen – ebenso wie Glaubenssätze, die auf der Eheschließung aufbauen, etwa 'Eine Frau ist nur etwas wert, wenn sie ab einem gewissen Alter in festen Händen ist'. Es ist einfach nicht dasselbe, wie wenn man die Eheschließung im stillen Kämmerlein nur für sich wieder zurücknimmt. Dann hätte es nicht dieselbe Außenwirkung, wie die, die man bei jeder Hochzeit hat, an der man sich verspricht, dass man sein Leben lang zusammen ist. Mir ist es wichtig, jetzt auch öffentlich zu sagen: 'Ich will das nicht mehr.'

Martina Hirschmeier ist auch Traurednerin. / Hirschmeier

Scheidungspartys gibt es auch auf der Insel schon länger. Auf wie vielen Scheidungspartys waren Sie selbst schon?

Auf keiner einzigen, ich kenne das Konzept aber. Es ist für mich, genau genommen, auch keine Party, eher ein Fotoshooting und ein Statement, nach dem Motto: 'Ich heirate mich selbst'. Ich liebe es, Fotos zu machen, arbeite auch als Model. Für mich ist das Event eine Art und Weise, mich auszudrücken, und einen kreativen Umgang zu finden mit dem, was einmal war.

Was wollen Sie anderen mit der Aktion zeigen?

Dass sie nicht in Scham verfallen sollen, nur weil sie im Leben eine falsche Entscheidung getroffen haben, und dass sie diese jederzeit rückgängig machen können.

Wieso ist das Shooting am Sonntag so besonders?

Sein Brautkleid trägt man nur einmal im Leben. Ich dachte mir, dass ich es, verändert, auch auf Cocktails-Partys oder dem roten Teppich, wo ich ja immer wieder unterwegs bin, wieder einmal anziehen kann. Brautmodendesignerin Anne Wolf schneidert es gerade für mich um. Was wir rausschneiden, wird ein Cape. Das kann ich dann abwerfen, ganz symbolisch, wie die Glaubenssätze eben.

Was haben Harleys, schöne Autos und das Posieren vor Ihnen für Sie in diesem Zusammenhang für eine Bedeutung?

Fahrzeuge sind das Symbol von Freiheit für mich. Was bedeutet schon mehr Freiheit als ein Motor? Wenn man sich in ein Auto setzt, kann man fahren, wohin man will. Daneben kann ich mich durch das Shooting auch mit meinen Ahnen rückverbinden. Mein Vater hatte einen BMW-Handel und mein Urgroßvater hat das Schaltwerkswechselgetriebe erfunden und etwa mit Henry Ford zusammengearbeitet. Autos haben bei uns in der Familie schon immer eine Rolle gespielt.

Motorworld Mallorca - So war das erste Wochenende / Manu Mielniezuk

Wie findet Ihr Ex-Mann es, dass sie die Scheidung von ihm zelebrieren?

Der weiß das gar nicht. Es ist mir aber auch egal, was er denkt. Wir waren zehn Jahre zusammen, sieben davon verheiratet, sind aber schon länger geschieden. Wir sind zusammen nach Mallorca gezogen, haben uns dann aber relativ schnell getrennt.

Auch bei Ihrer Hochzeit waren vermutlich viele Gäste anwesend. Wen haben Sie nun eingeladen?

Meine beste Freundin wird mit dabei sein.

Alle Informationen zum Event

Motorradtreffen in der Motorworld. / Motorworld Mallorca

Wichtig: Das Event wurde um eine Stunde nach hinten verlegt, dauert demnach von 12 bis 18 Uhr. Das Fotoshooting mit Martina Hirschmeier findet von 14.30 bis 15 Uhr statt. Um 17.30 Uhr ist die Mallorca-Residentin zudem Glücksfee und Moderatorin der Tombola.