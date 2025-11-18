Sänger Nico Santos über seinen Lieblingsstrand und den perfekten Urlaub auf Mallorca

Der auf Mallorca aufgewachsene deutsche Sänger Nico Santos hat über seine Lieblingsorte auf Mallorca gesprochen. "Ich rate immer dazu, einmal quer über die Insel zu fahren – Norden, Süden, Osten, Westen. Denn jede Himmelsrichtung hat ihr eigenes Mallorca-Gefühl", sagte der 32-Jährige dem Tui-Magazin "Flyjournal". Seine persönlichen Lieblingsdörfer seien Fornalutx, Valldemossa und Sóller, berichtete der 32-Jährige.

Lieblingsbuchten bleiben geheim

Seine Lieblingsbuchten hingegen wollte er nicht verraten, um ihren Charakter als Geheimtipps zu bewahren. Von den größeren Stränden gefällt ihm der Es Trenc am besten. "Das ist Karibik pur", sagte Santos. Er verbinde viele schöne Kindheitserinnerungen mit dem Ort. Um die Insel zu erkunden, rät er zur Miete eines Autos. Die beste Zeit, um Mallorca zu erleben sei die Nebensaison. Obwohl er viel gereist sei, hätte er keinen mit Mallorca vergleichbaren Ort gefunden.

Kreative Inspiration

Santos schwärmt insbesondere von der Vielseitigkeit der Insel. "Buchten, Strände, eine richtige Stadt, und Berge", die Insel biete alles. So entdecke er Mallorca immer wieder neu. Santos sprach auch davon, dass die Songs, die er auf Mallorca schreibe, einen eigenen Klang hätten. Er kündigte ein neues englischsprachiges Album und seine bisher größte Tournee ab Herbst 2026 an. Sein Traum sei es, mal im Coliseo Balear - der ehemaligen Stierkampfarena - in Palma aufzutreten.