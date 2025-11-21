Esther Schweins live auf Mallorca: Weihnachtslesung mit Tango-Begleitung

Es ist die seltene Gelegenheit, eine der besten deutschen Schauspielerinnen live auf Mallorca zu erleben: Am 12. und 13. Dezember gestaltet Esther Schweins in der Bodega BiniVista bei Biniali eine weihnachtliche Lesung zugunsten des Behindertwerks Aspace auf Mallorca.

Die 55-Jährige liest dabei aus einem weitgehend in Vergessenheit geratenen, sehr raffinierten Roman: „Die Mathematik der Nina Gluckstein“ von Esther Vilar. Passend zu der argentinischen Romanfigur, die in dieser doppelten Liebesgeschichte mit einem Tango-Idol verheiratet ist, begleitet die Violinisten Soriana Ivaniv die Lesung mit Tango-Stücken.

"Einfach eine gute und schlaue Geschichte"

„Ich lese wirklich gerne vor“, sagt Esther Schweins zur MZ, „und es ist einfach eine gute und schlaue Geschichte.“ Auch die mittlerweile 90-jährige Autorin Esther Vilar, eine deutsch-argentinische Schriftstellerin, die einst mit ihrem Buch „Der dressierte Mann“ (1971) viele Feministinnen gegen sich aufbrachte, habe sich sehr über die Lesungen auf Mallorca gefreut. Es ist erst das zweite und dritte Mal, dass es dazu kommt, Premiere hatte die Lesung 2024 bei der Saisoneröffnung des Theaters in Lindau am Bodensee.

Esther Schweins, die auch schon als Regisseurin von „Caveman“ Erfolge feierte, lebt seit Jahren auf Mallorca, ist aber weiterhin viel in Deutschland beschäftigt. Unter anderem ist sie derzeit in dem Seltene-Krankheiten-Podcast „Unglaublich krank“ mit Martin Mücke zu hören. Ab Anfang Februar dreht sie zudem neue Folgen der ARD-Serie „Die Kanzlei“.

Zu Weihnachten der Insel etwas zurückgeben

Erst einmal aber soll es auf Mallorca „weihnachtlich, besinnlich und gemütlich“ zugehen, sagt die Schauspielerin. Die Einnahmen aus der Lesung, bei der die Mallorca Zeitung Medienpartner ist, gehen an die Stiftung Aspace. Sie unterstützt Menschen mit Zerebralparese, unter anderem betreibt sie dafür ein großes Zentrum in der Gemeinde Marratxí. Weihnachten, das sei eine Zeit, "der Insel, auf der wir leben, oder auch regelmäßig Urlaub machen, etwas zurückzugeben", sagt Esther Schweins.

Die Karten für die Lesung in der Bodega BiniVista des dänischen Unternehmers Søren Svenningsen kosten 50 Euro zzgl. Gebühren. Los geht es sowohl am Freitag, 12. Dezember, als auch am Samstag, 13. Dezember, um 18 Uhr. Im Preis enthalten ist ein Willkommensdrink. Die Tickets sind über das Portal Eventbrite erhältlich.